Auf der Suche nach einem klassischen amerikanischen Muscle Car kommt man am Ford Mustang einfach nicht vorbei. Vor allem in zahlreichen Hollywood-Filmen hat der inzwischen legendäre US-Boy mit Achtzylinder unter der Haube die Hauptrolle gespielt und sich so zum Aushängeschild des Segments hochgekämpft. Ford selbst würde eher von einem Pony Car sprechen, schließlich ziert die Mitte des großen Wabengrills ein galoppierendes Pferd. Abgesehen von der Frage nach der korrekten Segment-Bezeichnung, sorgt der Ford Mustang auch in der aktuellen Version für klare Verhältnisse. Der Mustang GT , wie er in der Preisliste genau genannt wird, ist stets mit einem 449 PS starken Fünf-Liter-V8 ausgerüstet. Wen bei solchen Werten das grüne Gewissen packt, der muss auf das vollelektrische Crossover-Modell Mustang Mach-E ausweichen. Petrolheads können sich beim Kauf eines herkömmlich befeuerten Ford Mustang GT sowohl auf den unvergleichlichen Sound des US-Achtzylinders freuen und gleichzeitig noch Geld sparen. Denn derzeit kann man beim richtigen Anbieter teils deutlich unter derlanden.(Stand 18. Oktober 2021).