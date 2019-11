Eine Verneigung vor dem Mustang

Die Form der Fenster zitiert den klassischen Mustang-Sportwagen. Statt das Auto einfach nur hochzulegen und ihm einen E-Antrieb zu verpassen, zitiert das SUV typische Mustang-Attribute. Das zeigt am auffälligsten die Front: Die typische gewölbte und leicht nach unten gebogene Haube, die Lichtsignatur mit den drei Balken und auch das längliche Zierlement, das bei konventionellen Autos den Grill beherbergen würde – das sieht alles stark nach Mustang aus. Damit die typische Mustang-Fensterlinie und das coupéhaft abfallende Dach optisch zwar da sind, das Ganze aber nicht den Platz auf der Rückbank schmälert, entschied man sich für einen optischen Trick: Eine Zweifarblackierung in Rot/Schwarz sorgt für den gewissen Coupé-Charakter und verschleiert gleichzeitig die eigentlichen Ausmaße des Autos. Mit dem typischen Mustang-Muskel und ebenfalls im Drei-Balken-Design gehaltenen 3D-Rückleuchten geht es an Flanke und Heck weiter mit den Muscle-Car-Anleihen. Aus dem Mustang wird ein SUV mit Elektroantrieb? Das klingt wie der Albtraum aller Fans des Kult-Sportwagens. Ford hat es trotzdem getan. Das Ergebnis heißt Mustang Mach E und ist eher eine Verneigung vor dem eigentlichen Mustang:. Das zeigt am auffälligsten die Front: Die typische gewölbte und leicht nach unten gebogene Haube, die Lichtsignatur mit den drei Balken und auch das längliche Zierlement, das bei konventionellen Autos den Grill beherbergen würde – das sieht alles stark nach Mustang aus. Damit die typische Mustang-Fensterlinie und das coupéhaft abfallende Dach optisch zwar da sind, das Ganze aber nicht den Platz auf der Rückbank schmälert, entschied man sich für einen optischen Trick: Eine Zweifarblackierung in Rot/Schwarz sorgt für den gewissen Coupé-Charakter und verschleiert gleichzeitig die eigentlichen Ausmaße des Autos. Mit dem typischen Mustang-Muskel und ebenfalls im Drei-Balken-Design gehaltenen 3D-Rückleuchten geht es an Flanke und Heck weiter mit den Muscle-Car-Anleihen.

Marktstart und Preis



Zu den Händlern rollt der Ford Mustang Mach E Ende 2020. Zu den genauen Preisen schweigt Ford noch, bislang ist nur bekannt: Die Basis wird unter 50.000 Euro kosten. . Zu den genauen Preisen schweigt Ford noch, bislang ist nur bekannt:

Innen wie ein Tesla

Bereits beim Öffnen der Tür gibt es die erste Überraschung: Das SUV hat keine konventionellen Türgriffe, stattdessen öffnen sich die Wagenschläge auf Knopfdruck und springen dann ein Stück raus. An der Fahrertür leuchtet außerdem ein Touchfeld mit Nummern auf – ein kluges Gadget, denn wenn man aus irgendwelchen Gründen seinen Schlüssel lieber nicht mitnehmen möchte, kann man das Auto auch mit einem Code ver- und entriegeln. In den USA haben diese Lösung bereits einige Autos, hoffentlich bietet Ford das auch bei uns an.

Das Tesla-mäßige 15,5-Zoll-Hochkant-Display ersetzt die meisten Knöpfe. Tesla-mäßige 15,5-Zoll-Hochkantdisplay ins Auge, das die Aufgaben übernimmt, die bisher Knöpfe in Ford-Modellen hatten. So lassen sich Radio, Klimaanlage, der Frunk (Front-Kofferraum) und sogar die Fahrmodi über das Display steuern – das erinnert schon sehr an Tesla. Ein Drehschalter der unten mittig am Display angebracht ist, passt die Lautstärke an und dient als "Anker", um sich auch während der Fahrt auf dem Display zurechtzufinden. Auch wenn wir es noch mit einem Vorserien-Fahrzeug zu tun haben, reagiert das System schnell, die Bedienung ist intuitiv. Natürlich ist auch der Tacho im Mach E digital. Ein schmales, waagerechtes Display hinter dem typischen Mustang-Lenkrad zeigt Ladezustand, Geschwindigkeit und andere Informationen. Licht, Fensterheber und Parkbremse werden nach wie vor über Knöpfe bedient, die Fahrstufen über einen Drehregler ausgewählt. Auf der Rückbank überrascht vor allem die Beinfreiheit – Platz, der durch den fehlenden Verbrenner und seine dazugehörige Technik geschaffen wurde. Auch nach oben ist angemessen Raum, mit dem Panoramadach unseres Fotoautos entsteht direkt ein luftiger Eindruck, den man dem Mach E von außen gar nicht zugetraut hätte. Weil der Motor im Bug entfällt, hat das SUV vorne Platz für den sogenannten Frunk, eine Art Extra-Kofferraum. Ähnlich wie die Kofferraumwanne im Das Innere des Mustang-SUVs ist komplett neu gestaltet und zunächst ungewohnt. Zuerst springt dasins Auge, das die Aufgaben übernimmt, die bisher Knöpfe in Ford-Modellen hatten. So lassen sich Radio, Klimaanlage, der Frunk (Front-Kofferraum) und sogar die Fahrmodi über das Display steuern – das erinnert schon sehr an Tesla. Ein Drehschalter der unten mittig am Display angebracht ist, passt die Lautstärke an und dient als "Anker", um sich auch während der Fahrt auf dem Display zurechtzufinden. Auch wenn wir es noch mit einem Vorserien-Fahrzeug zu tun haben, reagiert das System schnell,. Natürlich ist auch der Tacho im Mach E digital. Ein schmales, waagerechtes Display hinter dem typischen Mustang-Lenkrad zeigt Ladezustand, Geschwindigkeit und andere Informationen.Auf derüberrascht vor allem die Beinfreiheit – Platz, der durch den fehlenden Verbrenner und seine dazugehörige Technik geschaffen wurde. Auch nach oben ist angemessen Raum, mit dem Panoramadach unseres Fotoautos entsteht direkt ein luftiger Eindruck, den man dem Mach E von außen gar nicht zugetraut hätte. Weil der Motor im Bug entfällt, hat das SUV vorne Platz für den sogenannten, eine Art Extra-Kofferraum. Ähnlich wie die Kofferraumwanne im kleinen SUV Puma besteht das Ablagefach im Mustang Mach E aus Plastik und ist dank Ablauf sogar ausspülbar.

Neues Infotainment ist lernfähig

Über eine App sollen Mustang Mach E-Fahrer an der Ladesäule bezahlen können. komplett neues Infotainment, das nach und nach auch in die anderen Ford-Modelle einziehen dürfte. Herzstück ist ein 15,5 Zoll großes Hochkant-Display mit einem charakteristischen Drehregler unten in der Mitte. Über das Display werden fast alle Funktionen gesteuert. Außerdem soll das System lernfähig sein und so zum Beispiel bei der Reichweitenberechnung neben Navidaten und weiteren Infos (etwa Straße, Außentemperatur) auch den jeweiligen Fahrstil einbeziehen. Dazu ist das System eng mit dem Smartphone vernetzt, das nicht nur als Schlüssel dienen kann, sondern dem Auto auch die individuellen Einstellungen des jeweiligen Fahrers übermittelt. Über Amazon Alexa ist die Bedienung per Sprachsteuerung möglich, außerdem können Navi-Ziele über das Gerät von zu Hause ins Auto geschickt werden. Drahtlose Updates für Services und Upgrades (z. B. mit einem zusätzlichen Fahrmodus) sind Bestandteil des neuen Systems. Das Auto immer online und bietet auch einen WLAN-Hotspot. Der Mustang Mach E hat ein, das nach und nach auch in die anderen Ford-Modelle einziehen dürfte. Herzstück ist ein 15,5 Zoll großes Hochkant-Display mit einem charakteristischen Drehregler unten in der Mitte.. Außerdem soll das Systemsein und so zum Beispiel bei der Reichweitenberechnung neben Navidaten und weiteren Infos (etwa Straße, Außentemperatur) auch den jeweiligen Fahrstil einbeziehen. Dazu ist das System eng mit dem Smartphone vernetzt, das nicht nur als Schlüssel dienen kann, sondern dem Auto auch die individuellen Einstellungen des jeweiligen Fahrers übermittelt. Über Amazon Alexa ist die Bedienung permöglich, außerdem können Navi-Ziele über das Gerät von zu Hause ins Auto geschickt werden.für Services und Upgrades (z. B. mit einem zusätzlichen Fahrmodus) sind Bestandteil des neuen Systems. Das Auto immer online und bietet auch einen WLAN-Hotspot.

Motor, Akku, Reichweite

Hinterradantrieb und 258 PS aus einem einzigen Elektromotor. Beim allradgetriebenen Modell sitzt noch ein zweiter Motor an der Vorderachse, dann bringt es das SUV auf 338 PS. Bei den Akkus bietet Ford zwei verschiedene Pakete an. Das kleinere mit 75 kWh hat eine Reichweite von 480 Kilometern nach WLTP, die größere Variante mit 99-kWh-Akku soll nach WLTP bis zu 600 Kilometer schaffen. Auch das Schnellladen ist mit dem Mustang Mach E möglich, nach zehn Minuten sollen 93 frische Kilometer drin sein. Die Basisvariante des Mustang Mach E kommt mit. Beim allradgetriebenen Modell sitzt noch ein zweiter Motor an der Vorderachse, dann bringt es das SUV auf. Bei den Akkus bietet Ford zwei verschiedene Pakete an.Auch das Schnellladen ist mit dem Mustang Mach E möglich, nach zehn Minuten sollen 93 frische Kilometer drin sein.