Eine Verneigung vor dem Mustang

Die Form der Fenster zitiert den klassischen Mustang-Sportwagen. Statt das Auto einfach nur hochzulegen und ihm einen E-Antrieb zu verpassen, zitiert das SUV typische Mustang-Attribute. Das zeigt am auffälligsten die Front: Die typische gewölbte und leicht nach unten gebogene Haube, die Lichtsignatur mit den drei Balken und auch das längliche Zierelement, das bei konventionellen Autos den Grill beherbergen würde – das sieht alles stark nach Mustang aus. E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020 Aus dem Mustang wird ein SUV mit Elektroantrieb? Das klingt wie der Albtraum aller Fans des Kult-Sportwagens. Ford hat es trotzdem getan. Das Ergebnis heißt Mustang Mach-E und ist eher eine Verneigung vor dem eigentlichen Mustang:. Das zeigt am auffälligsten die Front: Die typische gewölbte und leicht nach unten gebogene Haube, die Lichtsignatur mit den drei Balken und auch das längliche Zierelement, das bei konventionellen Autos den Grill beherbergen würde – das sieht alles stark nach Mustang aus.Damit die typische Mustang-Fensterlinie und das coupéhaft abfallende Dach optisch zwar vorhanden sind, das Ganze aber nicht den Platz auf der Rückbank schmälert, entschied man sich für einen optischen Trick: Eine Zweifarblackierung in Rot/Schwarz sorgt für den gewissen Coupé-Charakter und verschleiert gleichzeitig die eigentlichen Ausmaße des Autos. Mit dem typischen Mustang-Muskel und ebenfalls im Drei-Balken-Design gehaltenen 3D-Rückleuchten geht es an Flanke und Heck weiter mit den Muscle-Car-Anleihen

Abmessungen, Marktstart und Preis

Zu den Händlern rollt der Ford Mustang Mach-E im ersten Quartal 2021, das Topmodell GT Performance mit 465 PS kommt sogar erst im Jahresverlauf 2021. Obwohl er auf den ersten Blick extrem imposant wirkt, ist der Mach-E in Länge und Breite sogar kleiner als der Sportwagen. Mit 4,71 Metern ist er ganze acht Zentimeter kürzer, bei der Breite (1,88 Meter) sind es drei Zentimeter weniger. Nur die Höhe legt natürlich zu, und zwar auf 1,60 Meter: Das sind moderate 22 Zentimeter mehr.das Topmodell GT Performance mit 465 PS kommt sogar erst im Jahresverlauf 2021. Interessierte können sich das Elektro-SUV aber bereits online reservieren. Die Preise für den Ford Mustang Mach-E beginnen bei 46.900 Euro.

Innen wie ein Tesla

Bereits beim Öffnen der Tür gibt es die erste Überraschung: Das SUV hat keine konventionellen Türgriffe, stattdessen öffnen sich die Wagenschläge auf Knopfdruck und springen dann ein Stück raus. An der Fahrertür leuchtet außerdem ein Touchfeld mit Nummern auf – ein kluges Gadget, denn wenn man aus irgendwelchen Gründen seinen Schlüssel lieber nicht mitnehmen möchte, kann man das Auto auch mit einem Code ver- und entriegeln. In den USA haben diese Lösung bereits einige Autos, hoffentlich bietet Ford das auch bei uns an.

Das Tesla-mäßige Hochkantdisplay in 15,5 Zoll ersetzt die meisten Knöpfe. Tesla-mäßige 15,5-Zoll-Hochkantdisplay ins Auge, das die Aufgaben übernimmt, die bisher Knöpfe in Ford-Modellen hatten. So lassen sich Radio, Klimaanlage, der Frunk (Front-Kofferraum) und sogar die Fahrmodi über das Display steuern – das erinnert schon sehr an Tesla. Ein Drehschalter, der unten mittig am Display angebracht ist, passt die Lautstärke an und dient als "Anker", um sich auch während der Fahrt auf dem Display zurechtzufinden. Das Innere des Mustang-SUVs ist komplett neu gestaltet und zunächst ungewohnt. Zuerst springt dasins Auge, das die Aufgaben übernimmt, die bisher Knöpfe in Ford-Modellen hatten. So lassen sich Radio, Klimaanlage, der Frunk (Front-Kofferraum) und sogar die Fahrmodi über das Display steuern – das erinnert schon sehr an Tesla. Ein Drehschalter, der unten mittig am Display angebracht ist, passt die Lautstärke an und dient als "Anker", um sich auch während der Fahrt auf dem Display zurechtzufinden.

Bei der Sitzprobe konnte der neue Ford Mustang Mach E schon mal überzeugen. die Bedienung ist intuitiv. Natürlich ist auch der Tacho im Mach-E digital. Ein schmales, waagerechtes Display hinter dem typischen Mustang-Lenkrad zeigt Ladezustand, Geschwindigkeit und andere Informationen. Licht, Fensterheber und Parkbremse werden nach wie vor über Knöpfe bedient, die Fahrstufen über einen Drehregler ausgewählt. Auf der Rückbank überrascht vor allem die Beinfreiheit – Platz, der sonst durch den Verbrenner und die dazugehörige Technik eingeschränkt würde. Auch nach oben ist der Raum angemessen. Mit dem Panoramadach unseres Fotoautos entsteht direkt ein luftiger Eindruck, den man dem Mach-E von außen gar nicht zugetraut hätte. Gebrauchte Ford mit Garantie 4.390 € Ford Ka 1.2 Trend AUDIO, Benzin 66.000 km 66.000 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 12/2012 12/2012 Anfragen Zum Inserat Benzin, 4.9 l/100km (komb.) CO2 115 g/km* 4.730 € Ford Ka 1.2 Champions-Edition Climatic, Benzin 106.850 km 106.850 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 12/2013 12/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* 4.960 € Ford Ka 1.2 Ambiente, Benzin 123.990 km 123.990 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 02/2013 02/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* 4.980 € Ford Ka 1.2 Titanium Frontscheibe heizb, Benzin 36.100 km 36.100 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 12/2012 12/2012 Anfragen Zum Inserat Benzin, 4.9 l/100km (komb.) CO2 115 g/km* 5.250 € Ford Ka 1.2, Benzin 87.926 km 87.926 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 11/2014 11/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 4.9 l/100km (komb.) CO2 116 g/km* 5.490 € Ford Ka 1.2 TITANIUM Individualpaket Grand Prix 3 F, Benzin 49.106 km 49.106 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 09/2014 09/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 4.9 l/100km (komb.) CO2 116 g/km* 5.550 € Ford Ka Cool & Marienkäfer Edition, Benzin 62.833 km 62.833 km 51 kW (69 PS) 51 kW (69 PS) 10/2014 10/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* Ford Ka 1.2 Trend AUDIO, Benzin + 37696 Marienmünster, Autohaus Wilhelm Heine Inhaber Maik Heine Ford Ka 1.2 Champions-Edition Climatic, Benzin + 24837 Schleswig, Autohaus Jordt Automobilhandelsgesellschaft mbH Ford Ka 1.2 Ambiente, Benzin + 76189 Karlsruhe, VW Zentrum Karlsruhe GmbH Ford Ka 1.2 Titanium Frontscheibe heizb, Benzin + 24539 Neumünster, Autohaus LENSCH Neumünster Ford Ka 1.2, Benzin + 74821 Mosbach, Autohaus Käsmann Ford Ka 1.2 TITANIUM Individualpaket Grand Prix 3 F, Benzin + 95119 Naila, Auto Exner GmbH&Co KG Ford Ka Cool & Marienkäfer Edition, Benzin + 31515 Wunstorf, Seidel Automobile In Kooperation mit Frunk, eine Art Extra-Kofferraum mit 100 Liter Fassungsvermögen. Ähnlich wie die Kofferraumwanne im Kofferraum im Fond fasst 402 Liter. Wer die Rücksitze umlegt, bekommt nicht nur eine ebene Ladefläche, sondern auch 1420 Liter Laderaum. Auch wenn wir es noch mit einem Vorserien-Fahrzeug zu tun haben, reagiert das System schnell,. Natürlich ist auch der Tacho im Mach-E digital. Ein schmales, waagerechtes Display hinter dem typischen Mustang-Lenkrad zeigt Ladezustand, Geschwindigkeit und andere Informationen.. Auf derüberrascht vor allem die Beinfreiheit – Platz, der sonst durch den Verbrenner und die dazugehörige Technik eingeschränkt würde. Auch nach oben ist der Raum angemessen. Mit dem Panoramadach unseres Fotoautos entsteht direkt ein luftiger Eindruck, den man dem Mach-E von außen gar nicht zugetraut hätte.Weil der Motor im Bug entfällt, hat das SUV vorne Platz für den sogenannten, eine Art Extra-Kofferraum mit 100 Liter Fassungsvermögen. Ähnlich wie die Kofferraumwanne im kleinen SUV Puma besteht das Ablagefach im Mustang Mach-E aus Plastik und ist dank Ablauf sogar ausspülbar. Der normaleim Fond fasst 402 Liter. Wer die Rücksitze umlegt, bekommt nicht nur eine ebene Ladefläche, sondern auch 1420 Liter Laderaum.

Mitfahrt: Ein bisschen wie im Düsenjet

Im 465 PS starken Topmodell GT Perfomance kommt ein bisschen Düsenjet-Feeling auf. Kein Rad dreht durch, und man wird mächtig in den Sitz gepresst. Die drei Fahrmodi sorgen entweder für komfortable Fahrt, engagiertes Cruisen oder eine wilde Hatz. AUTO BILD hat auf dem Beifahrersitz der Topvariante GT Performance schon ein paar Runden gedreht – und ist mehr als beeindruckt! Das maximale Drehmoment von 830 Nm bringt die 456 PS starke Allradversion aus dem Stand imposant auf die Fahrbahn.Die drei Fahrmodi sorgen entweder für komfortable Fahrt, engagiertes Cruisen oder eine wilde Hatz. Entsprechend passt sich auch der Motorklang an , dem die Ford-Entwickler viel Detailliebe gewidmet haben. Wer es im Normalmodus nicht nahezu lautlos will, der fühlt sich in den beiden dynamischeren Modi wie in einem Düsenjet.

Bei der Slalomfahrt durch die Pylonen spürt man nicht nur die mehr als 2,2 Tonnen Leergewicht, sondern auch den niedrigen Schwerpunkt des elektrisierten Ford. Die einzelnen Fahrprogramme wirken nicht auf die Dämpfer, sondern nur auf Gasannahme, Lenkung und Motorklang ein. Die aufwendigen Magnetic-Ride-Dämpfer gibt es nur im Topmodell Mach-E GT Performance.

Neues Infotainment ist lernfähig

Statt eines klassischen Tachos gibt es im Mach E ein breites Display. komplett neues "Sync 4"-Infotainment, das nach und nach auch in die anderen Über das Display werden fast alle Funktionen gesteuert. Außerdem soll das System lernfähig sein und so zum Beispiel bei der Reichweitenberechnung neben Navidaten und weiteren Infos (etwa Straßenverhältnisse, Außentemperatur) auch den jeweiligen Fahrstil einbeziehen. Dazu ist das System eng mit dem Smartphone vernetzt, das nicht nur als Schlüssel dienen kann, sondern dem Auto auch die individuellen Einstellungen des jeweiligen Fahrers übermittelt. Drahtlose Updates für Services und Upgrades (z. B. mit einem zusätzlichen Fahrmodus) sind Bestandteil des neuen Sync-Systems. Das Auto ist außerdem immer online und bietet auch einen WLAN-Hotspot. Der Mustang Mach-E hat ein, das nach und nach auch in die anderen Ford -Modelle einziehen soll. Herzstück ist ein 15,5 Zoll großes Hochkant-Display mit einem charakteristischen Drehregler unten in der Mitte.. Außerdem soll das Systemsein und so zum Beispiel bei der Reichweitenberechnung neben Navidaten und weiteren Infos (etwa Straßenverhältnisse, Außentemperatur) auch den jeweiligen Fahrstil einbeziehen. Dazu ist das System eng mit dem Smartphone vernetzt, das nicht nur als Schlüssel dienen kann, sondern dem Auto auch die individuellen Einstellungen des jeweiligen Fahrers übermittelt. Über Amazon Alexa ist die Bedienung per Sprachsteuerung möglich , außerdem können Navi-Ziele über das Gerät von zu Hause ins Auto geschickt werden.für Services und Upgrades (z. B. mit einem zusätzlichen Fahrmodus) sind Bestandteil des neuen Sync-Systems. Das Auto ist außerdem immer online und bietet auch einen WLAN-Hotspot.

Motor, Akku, Reichweite

Hinterradantrieb und 190 kW (258 PS) sowie 415 Nm Drehmoment aus einem einzigen Elektromotor. 248 kW (337 PS) und bis zu 581 Nm Drehmoment. Hier werden aus dem 99 kWh-Akku 540 km Reichweite gekitzelt. Der Basis-Allradler nutzt den kleineren Akku und eine gedrosselte Leistung von 258 PS. Die Leistungsdaten können sich aber bis zum Marktstart noch ändern. Bislang ist der Mach E noch nicht homologiert. Parken mit PayByPhone Die Basisvariante des Mustang Mach-E kommt mit Hier speist ein 75-kWh-Akku den Antrieb. Die Reichweite wird mit bis zu 450 Kilometer nach WLTP angegeben. Mehr Power für die Hinterachse gibt es mit dem größeren 99-kWh-Akkupack. Hier steigert sich die Reichweite auf bis zu 600 km, und auch die Leistung klettert auf 210 kW (285 PS). Beim allradgetriebenen Modell sitzt noch ein zweiter 50-kW-Motor an der Vorderachse – dann bringt es das SUV maximal aufDie Leistungsdaten können sich aber bis zum Marktstart noch ändern. Bislang ist der Mach E noch nicht homologiert.Die Topvariante des Mustang Mach-E mit dem Zusatz "GT" folgt im Jahresverlauf 2021 und bringt ebenfalls per elektrischem Allradantrieb 465 PS und 830 Nm auf die Straße. Die Höchstgeschwindigkeit liegt trotz der mächtigen Motorleistung jedoch bei mäßigen 200 km/h. Bis Tempo 100 beschleunigt die Performance-Variante in weniger als vier Sekunden. Schnellladen ist mit dem Mustang Mach-E auch möglich , die maximale Ladeleistung liegt derzeit bei 150 kW. Mit dem kleinen Akkupaket sollen in 40 Minuten 80 Prozent nachgeladen sein – oder nach zehn Minuten 93 frische Kilometer.

Fazit von Katharina Berndt: Entgegen meinen ersten Erwartungen überzeugt mich das Mustang-SUV. Vor allem, weil die Designer den Sportwagen nicht einfach hochgelegt haben, sondern ihn zitieren. Und natürlich ist da noch der Innenraum. Ja, der erinnert an Tesla – aber das ist gar nicht schlecht, denn endlich fliegen die vielen Knöpfe bei Bildergalerie Ford Mustang Mach-E (2021) zur Galerie Entgegen meinen ersten Erwartungen überzeugt mich das Mustang-SUV. Vor allem, weil die Designer den Sportwagen nicht einfach hochgelegt haben, sondern ihn zitieren. Und natürlich ist da noch der Innenraum. Ja, der erinnert an Tesla – aber das ist gar nicht schlecht, denn endlich fliegen die vielen Knöpfe bei Ford raus und machen Platz für ein zeitgemäßes Infotainment.