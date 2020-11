Ford Mustang Mach-E: erste Mitfahrt

uerst die wichtigste Nachricht für alle Fans: Derwird weitergebaut. Coupé und Cabrio gibt es aktuell bei uns mit 290-PS-Vierzylinder ab 41300 Euro oder als 450-PS-V8. Dazu kommt ab Anfang 2021 aber der Mustang Mach-E, einDer, der Name soll natürlich an den Mustang Mach 1 aus den Siebzigern erinnern, hat mit 4,71 Meter Länge und 1,88 Meter Breite etwa die Größe eines Skoda Kodiaq. Er kommt mit, E-Motoren mitund inmit 76 kWh oder 99 kWh Kapazität. Später folgt noch eine leistungsstarke GT-Variante mit

Sehr ordentlich: Mit dem 99-kWh-Akku an Bord bringt es der Mach-E auf über 600 Kilometer Reichweite. ©Thomas Starck / AUTO BILD

Diewiegen 477 (76 kWh) oder 596 Kilogramm (99 kWh), die Reichweiten liegen zwischen(WLTP), je nach Variante. Fahren konnten wir den Mach-E noch nicht, aber immerhin für einige Kilometer auf dem Beifahrersitz Platz nehmen., auffällig am Cockpit ist derà la Tesla mit. Im Fond ist es nicht ganz so gemütlich, die Rückbank ist, das Platzangebot geht aber in Ordnung. Die Preise starten bei, dafür gibt es den, mit 99-kWh-Akku und 290 PS sind 54.475 Euro fällig, die Allradversion gibt es ab 54.000 Euro. Nebenbei: Derim klassischen Mustang stehtin der Liste – nur zur Info.