Das maximale Drehmoment von 830 Nm bringt die 456 PS starke Allradversion aus dem Stand imposant auf die Fahrbahn.Die drei Fahrmodi sorgen entweder für komfortable Fahrt, engagiertes Cruisen oder eine wilde Hatz. Entsprechend passt sich auch der Motorklang an, dem die Ford-Entwickler viel Detailliebe gewidmet haben. Wer es im Normalmodus nicht nahezu lautlos will, der fühlt sich in den beiden dynamischeren Modi wie in einem Düsenjet.

Bei der Slalomfahrt durch die Pylonen spürt man nicht nur die mehr als 2,2 Tonnen Leergewicht, sondern auch den niedrigen Schwerpunkt des elektrisierten Ford. Die einzelnen Fahrprogramme wirken nicht auf die Dämpfer, sondern nur auf Gasannahme, Lenkung und Motorklang ein. Die aufwendigen Magnetic-Ride-Dämpfer gibt es nur im Topmodell Mach-E GT Performance.

In ganz Europa wird es Mustang Mach-E bei nur 350 Händlern geben.

Einen wahren Elektro-Boom erwartet Ford durch seinen Mach-E trotz Anlehnung an den legendären Mustang und die ab 2020 immer größere Zahl der Konkurrenten nicht. "Wir rechnen in Europa bis zum Jahre 2025 mit einem Elektroanteil von 14 Prozent", sagt Ted Cannis, bei Ford für die Elektroantriebe verantwortlich, "in den USA werden es rund acht Prozent sein". Immerhin will die Ford Motor Company innerhalb der nächsten drei Jahre elf Milliarden Dollar in die Elektrifizierung stecken.In Deutschland dürften es die großen Ford-Händler sein, die den elektrifizierten Mustang anbieten. Der Basispreis für den hinterradgetriebenen Mustang Mach-E liegt bei. Die sogenannte "First Edition" soll mit 338 PS, Allradantrieb , der großen 99-kWh-Batterie, 19-Zoll-Rädern, Lackierung in "Atoll-Blau Metallic", Panoramadach und weiteren Details kommen. Der Preis für die "First Edition" steht noch nicht fest, ebenso der Tarif für den von uns gefahrenen Mach-E GT Performance.