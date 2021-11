Mustang Mach-E GT aber auch deutlich mehr Kraft als ein mickriges Wildpferd. In Zahlen und in den Auto-Zoo übersetzt: 860 Newtonmeter pressen die beiden Elektromotoren an die beiden Achsen, 487 PS ruft der Fahrer mit einem Zucken am Gaspedal aus den Maschinen. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Das soll ein Mustang sein? Sieht eher etwas nach Brauereipferd aus. Dafür hat Fords stärkstes Elektro -SUVaber auch deutlich mehr Kraft als ein mickriges Wildpferd. In Zahlen und in den Auto-Zoo übersetzt:pressen die beiden Elektromotoren an die beiden Achsen,ruft der Fahrer mit einem Zucken am Gaspedal aus den Maschinen.

4,4 Sekunden setzt der Bolide das Ganze dann in einen Sprint auf 100 km/h um. Keine Frage, der 20-Zoll-Riesenräder müssen nicht sein. Eine authentischere Lenkung mit mehr Spannkraft um die Mitte hätte dem Mach-E ebenfalls gutgetan. Denn bereits auf kleinsten Unebenheiten in der Straßenoberfläche werden Fahrer und Passagiere ganz schön durchgemixt, eine stößige Unruhe trübt in der Folge jegliches Komfortgefühl. Trost: Ansonsten wirkt der neue Mach-E äußerst manierlich dressiert. Insetzt der Bolide das Ganze dann in einen Sprint aufum. Keine Frage, der GT ist stark und schnell. Aber auch gut? Sagen wir so: ganz schön gut. Eine hölzern nachgebende Federung und derbe abrollendemüssen nicht sein. Einemit mehr Spannkraft um die Mitte hätte demebenfalls gutgetan. Denn bereits auf kleinsten Unebenheiten in der Straßenoberfläche werden Fahrer und Passagiere, eine stößige Unruhe. Trost: Ansonsten wirkt der neue Mach-E äußerst manierlich dressiert.

Vier Fahrprogramme sind wählbar



feinen Innenraum mag man sich gern tummeln, die Sportsitze mit zwar weicher Auflage stützen seitlich mit sauberer Führung, und das Bediensystem ist – obwohl ablenkend – wenigstens sauber gruppiert und zu erlernen. In der zweiten Menüebene stecken die Fahrmodi "zahm", "aktiv" und "temperamentvoll". Mit jeweils angepasster "Gasannahme", Dämpferabstimmung, unterschiedlicher Rekuperationsstärke oder speziell modelliertem Klangbild. Darüber hinaus hat Immag man sich gern tummeln, diemit zwar weicher Auflage stützen seitlich mit sauberer Führung, und dasist – obwohl ablenkend – wenigstens sauber gruppiert und zu erlernen. In der zweiten Menüebene stecken die Fahrmodi "zahm", "aktiv" und "temperamentvoll". Mit jeweils angepasster "Gasannahme", Dämpferabstimmung,oder speziell. Darüber hinaus hat Ford noch ein Fahrprogramm "temperamentvoll plus" programmiert – eine Abstimmung für die Rennstrecke mit reduzierter Fahrregelung, künstlichen Schaltrucken und Leistungsspitze für die Hinterräder.

In Sachen Preis langt Ford ordentlich zu



großes Fahrspaß-Kino. Der Mach-E GT wirkt steif, fahrsicher, aktiv und griffig wie ein Kompakter. Trotz fast 2,3 Tonnen mag sich das den tollsten (V8-)Klang der Elektroauto-Welt. Zornig grunzt der GT beim Beschleunigen, dumpf grummelt er unter leichter Last. Fades E-Auto-Summen? Nicht in diesem Tierpark. Achtung: Tickets gibt es nicht geschenkt. Ab 72.900 Euro verlangt Ford für den GT – das sind knapp 25.400 Euro mehr als für den Einstiegs-Mach-E. Laut Ford schafft der GT 490 Kilometer Fahrt, lädt später mit 11 kW/150 kW (AC/DC) in minimal 45 Minuten rund 70 Prozent der Kapazität nach. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Wir haben allerdings festgestellt: Wer braucht den Rundkurs? Kurvige Landstraßen genügen bereits für. DerGT wirkt steif, fahrsicher, aktiv und. Trotzmag sich das Pony mächtig gern in vollem Galopp durch Kurven führen lassen. Dazu gibt es. Zornig grunzt der GT beim Beschleunigen, dumpf grummelt er unter leichter Last. Fades E-Auto-Summen? Nicht in diesem Tierpark. Achtung: Tickets gibt es nicht geschenkt. Abverlangt Ford für den GT – das sind knapp 25.400 Euro mehr als für den Einstiegs-Mach-E. Laut Ford schafft der GTFahrt, lädt später mit(AC/DC) in minimal 45 Minuten rund 70 Prozent der Kapazität nach.

