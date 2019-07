Sie lieben den Wettbewerb und sind ein extrem sportliches Pärchen? Dann haben wir das Richtige für Sie: Gemeinsam mit Ford sucht AUTO BILD nach sechs aktiven Leserpaaren, die sich bei unserer Partneraktion "Schlag den Kelly" der besonderen Herausforderung stellen wollen. In einer von drei Vorrunden treten Sie Anfang September gegen eines der anderen AUTO BILD-Leserpaare an. Dabei dürfen Sie sich entweder in der Stadt, auf dem Land oder am Berg in sportlichen Disziplinen und mit Ihrem fahrerischen Können beweisen. Laufen, paddeln, klettern: Verraten Sie uns einfach in Ihrer Bewerbung, in welcher Disziplin und auf welchem Terrain Sie sich am fittesten fühlen. Der Ford Fiesta Active, der Focus Active und der Ford EcoSport sind dabei die ganze Zeit mit von der Partie.



Das erwartet Sie im großen Finale



Auf dem Privathof von Joey Kelly treten die Finalisten in sportlichen und spaßigen Challenges gegen die Sportskanone an. ©Joey Kelly/Benito Barajas

So machen Sie mit

Haben Sie Lust, sich der sportlichen Herausforderung zu stellen? Dann bewerben Sie sich bis zum 14. August 2019 im nachfolgenden Textformular und verraten Sie uns, warum wir gerade Sie mitnehmen sollten und in welcher Vorrunde Sie antreten wollen. Ford übernimmt alle Kosten für Anreise, Verpflegung und Unterkunft. Die besondere Challenge mit Ford und AUTO BILD zur Galerie Teilnahmeschluss ist der 14. August 2019 um 23:59 Uhr. Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und der beteiligten Firmen sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen von autobild.de.