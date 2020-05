Damit jeder das Sondermodell auf den ersten Blick erkennt, trĂ€gt das Auto an den VordertĂŒren ĂŒber dem Schweller. Außerdem hat der Ranger Thunder mehr Serienausstattung an Bord. Die LED-Scheinwerfer verfĂŒgen ĂŒber einen dunklen Rand. Eineund ein pulverbeschichtetes Rollo, um die Wanne abzudecken, sind immer dabei. Gegen Aufpreis gibt es außerdem zum ersten Mal einen neuen LadeflĂ€chenteiler.

Die Farben Rot und Schwarz dominieren den Innenraum des Pick-ups.

Die Special Edition kommt serienmĂ€ĂŸig als Doppelkabine. Der Innenraum ist so dunkel gehalten wie das Äußere. Die Sitze sind mitbezogen, die roten Akzente werden durch eine "Thunder"-Stickerei und von ZiernĂ€hten aufgenommen. Die ZiernĂ€hte gibt's auch am Lenkrad und am Armaturenbrett. Die Einstiegsleisten sind ebenfalls rot beleuchtet. Der Ford Ranger Thunder ist ab sofort fĂŒr 54.633 Euro bestellbar. Die ersten Fahrzeuge sollen im August 2020 ausgeliefert werden.