Bauzeit: 2015 bis heute

Motoren: 120 PS (2.0 TDCi) bis 240 PS (2.0)

Preis: ab 14.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2009): fünf Sterne

Ein bequemer Lademeister, der sich die Plattform mit Mondeo und Galaxy teilt. Platz hat er,– da bietet der Galaxy mehr. Auch, was den Kofferraum betrifft: Dieser fasst bei normaler Beladung, mit dritter Bank aber nur noch 165 Liter. Serienmäßig an Bord: sieben Airbags und die etwas schluderige Verarbeitung.

Sich sportlich zeigen dankDer Federungskomfort aber erinnert an Tieferlegungsfahrwerke aus dem Zubehör. Die Motoren erfüllen alle Euro 6,Zwei Benziner sowie der 2.0 TDCi in zahlreichen Konfigurationen: von 120 bis 240 PS, mit Sechsgang-Schalt- oder - Doppelkupplungsgetriebe oder mit Achtstufenautomatik, mit Front- oder Allradantrieb. Es dürfte also für jeden etwas dabei sein.