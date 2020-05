ass das Frustpotenzial beim Autofahren groß ist, zeigt der Blick auf das Verhalten dieses Mannes, den man auch den Irren von der Tankstelle nennen könnte. Er rastete nämlich an einer Zapfsäule völlig aus. Eine Überwachungskamera hielt seinen spektakulären Wutausbruch fest – und die zuständige Polizeibehörde der kanadischen Stadt Brandon (Provinz Manitoba) sucht ihn jetzt mit Hilfe dieses verstörenden Kurzfilms (sieh unten) via Twitter.

Was war passiert? Der Fahrer eines völlig verdreckten Chevrolet Impala wollte sein Auto betanken, steckte dafür die Zapfpistole in den Tankstutzen. Offenbar kam kein Sprit, weshalb der Mann total ausflippte. Es erregte den wütenden Mann, der eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Kult-Charakter Trevor Philips aus dem Videospielhit "Grand Theft Auto 5" hat, derart, dass er immer wieder mit voller Wucht gegen die Zapfsäule schlug. Als das nichts brachte, lehnte er sich an seinen Chevy und trat mit den Füßen auf die Säule ein. Als letztes Mittel schlug er völlig außer sich mehrmals mit dem Zapfhahn dagegen. Doch die Tankstelle verwehrte dem Mann den Sprit. Eigentlich logisch, schließlich handelte es sich um eine "Pre-Pay"-Tankstelle, bei der man erst bezahlt, und dann tankt. Der Wüterich tat nichts von beidem. Er war zuletzt die Zapfpistole in die Luft, brüllte noch ein bisschen umher und fuhr schließlich davon. Weitere Informationen sind leider nicht bekannt. Die Überwachungskamera hat die Aktion zwar festgehalten, doch das Kennzeichen des Chevy ist zu verdreckt, um den Besitzer des Wagens zu identifizieren. Nun fahndet die Polizei per Twitter-Video nach dem Rowdy, ihm wird sinnlose Sachbeschädigung vorgeworfen!