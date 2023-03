Seit 2013 wird in Deutschland der Führerschein auf maximal 15 Jahre Laufzeit ausgestellt. Geht es nach der EU-Kommission, soll sich das in Zukunft ändern. Wird der Plan umgesetzt, müssten alle Senioren in Europa mit dem 70. Lebensjahr ihre Fahrtauglichkeit regelmäßig nachweisen. Diese Prüfung müsste alle fünf Jahre wiederholt werden. Die Maßnahme ist Teil eines ganzen Bündels von Neuerungen rund um den EU-Führerschein

Auch Auffrischungskurse empfiehlt die Kommission

Seitenlange Liste der medizinischen Kriterien



Bei Krankheiten des Bewegungsapparats, die beim Autofahren behindern können, wird eine Verlängerung nicht empfohlen. Das gilt auch für schwere Diabetes, schwere kognitive und intellektuelle Störungen und Demenz sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Die detaillierte Liste umfasst mehrere Seiten (106ff). Im Prinzip werden dieselben medizinischen Anforderungen an die Verlängerung der Fahrerlaubnis gelegt wie an die Erstausstellung.

Offenbar denkt die Kommission nicht zwingend an eine Prüfung, eher an eine Inaugenscheinnahme: Wer den Führerschein verlängern will, muss vorsprechen und versichern, dass er die Fahrtauglichkeit besitzt. Das entspräche dem Prinzip der Freiwilligkeit, das in Deutschland bisher noch sehr weit ausgelegt wird.