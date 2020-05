eit 1972 ist "Freude am Fahren" nicht nur ein Werbespruch von BMW . Der Motorrad- und Automobilhersteller, dessen Geschichte in einer kleinen Fabrik und mit Flugzeugmotoren im Jahre 1926 begann, blickt auf eine bewegte Geschichte und zahlreiche Bestseller zurück.Die Fahrzeuge sind komfortabel, modern und hochpreisig. Deshalb schauen sich viele Interessenten direkt auf dem Gebrauchtwagenmarkt um.Das Angebot der Bayrischen Motorenwerke, dafür steht BMW, reicht vom schicken Kleinwagen 1er und dem klassischen 3er über Familien- und Flottenfahrzeuge wie den 5er über Luxusschlitten wie dem neuen 8er. Dazu gibt es Auswahl bei der Karosserie, denn viele Fahrzeuge sind als Coupé Cabrio oder Kombi mit dem Namen Touring erhältlich.Und wer es besonders sportlich mag, der wird mit einem der potenten M-Modelle glücklich. Im TÜV-Report kommt jedoch nicht jedes dieser Fahrzeuge vor. Ausschließlich von den Verkaufsschlagern gibt es eine seit Jahren gepflegte Datensammlung, in der alle Hauptuntersuchungen ausgewertet wurden.

Der BMW 5er ist seit 1972 der Maßstab in der oberen Mittelklasse.

Prinzipiell lässt sich sagen, dass BMW-Modelle recht solide sind und beim TÜV überdurchschnittlich oft gut abschneiden.Wenn es Mängel gibt, lassen sich diese häufig auch gut erklären. So leiden beispielsweise viele 5er an Fahrwerksproblemen. Dies ist oftmals auf die horrenden Kilometerstände zurückzuführen, denn der 5er gehört zu einem der beliebtesten Dienstwagen , der sich oft im Dauereinsatz befindet und nur selten materialschonend gefahren wird. Zudem kann auch gute Technik nicht allem standhalten: Wurde der BMW vom Vorbesitzer intensiv genutzt und nicht immer pfleglich behandelt, leidet das Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich schneller.Wurde etwas am Fahrzeug verändert, sollten Interessenten sich alle Umbauten zeigen lassen. Alle Veränderungen die eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) benötigen, sollten von einer Prüfgesellschaft abgenommen werden und in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Prinzipiell gilt beim Gebrauchtwagenkauf: Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchen! Ein gut gepflegtes Fahrzeug, mit wenigen Vorbesitzern und einer durchschnittlichen Laufleistung ist sein Geld wert und der bessere Kauf.