U

m Unfälle durch sogenannte Geisterfahrer zu verhindern, hat Bosch eine Falschfahrer-Warnung entwickelt. Bosch teilte mit, dass das Feature jetzt als kostenlose und optionale Zusatzfunktion in der App Radioplayer erhältlich ist. Funktionieren soll die Anwendung so: Nachdem der Autofahrer die aktuelle Version der Radioplayer-App gestartet hat, muss er der Verwendung seiner Standortdaten zustimmen, die "Falschfahrerwarnfunktion" aktivieren und die App idealerweise im Vordergrund des Handys laufen lassen. In der Folge vergleicht die App die Bewegungsdaten des Fahrzeugs mit der erlaubten Fahrtrichtung. Falls sich ein Auto entgegen der Fahrtrichtung bewegt, warnt die App den Falschfahrer. Gleichzeitig werden auch alle anderen Autofahrer gewarnt, die sich im Gefahrenbereich befinden und die App aktiviert haben.