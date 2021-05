Bislang waren Genesis-Modelle nur über den Umweg zum Importeur in Europa erhältlich, doch das ändert sich ab Sommer 2021. Zum Marktstart bieten die Koreaner diean. Kurze Zeit später sollen die kleinerenfolgen. Der G70 ist eine Mittelklasse-Limousine, die mit BMW 3er Audi A4 und Mercedes C-Klasse konkurriert. Erst Ende 2020 hat Genesis dem G70 ein umfangreiches Facelift spendiert, bei dem das Design an das neue Markengesicht angepasst und der Innenraum modernisiert wurde. Doch das war scheinbar noch nicht alles! Jetzt zeigt Genesis die ersten offiziellen Fotos eines neuen Modells, bei dem es sich ganz offensichtlich um einenhandelt. Trotz Tarnfolie ist diedeutlich zu erkennen und ein Blick auf die Frontpartie verrät, dass es sich hierbei nicht um den deutlich größeren G80 handelt. Dazu passt, dass Genesis bereits in der Verkündung des Europa-Starts ein Modell für Ende 2021 angekündigt hat, dass ausschließlich in Europa erhältlich sein wird.