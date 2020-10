Noch ist der GV70 stark getarnt.Das Greenhouse ist weiter nach hinten versetzt, das Heck runder, der Dachverlauf Coupé-hafter. Videos von Testfahrten auf dem Nürburgring zeigen vertikal angeordnete Endrohre seitlich in der Heckschürze.Witzig: In die Tarnfolie ist ein QR-Code integriert. Wer den Erlkönig auf Testfahrt erwischt, kann den Code scannen und so mehr über die spezielle Tarnfolie erfahren. Ihr Diamant-Muster soll sich laut Genesis nämlich zukünftig in manchen Design-Details wiederfinden.

Lange Haube, kurze Überhänge: Die Proportionen des GV70 sind dynamischer als beim größeren GV80.



Antriebsseitig ist noch nichts bekannt.Das wären ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit 300 PS und ein Dreiliter-V6, der im GV80 380 PS leistet und für den GV70 etwas gedrosselt werden könnte. Der große Dreiliter-Diesel dürfte es nicht in das Mittelklasse-SUV schaffen, wohl aber der Vierzylinder-Diesel mit zwei Liter Hubraum und etwa 200 PS.2021 dürfte der GV70 in Südkorea an den Start gehen. Und da Genesis noch immer eine Expansion in den europäischen Markt plant, wird die X3-Alternative in absehbarer Zeit wohl auch bei uns zu haben sein.