Die Reifenwelt ist rund und schwarz und für die meisten Autofahrer nur schwer zu durchblicken. Weltweit gibt es Hunderte von Reifenherstellern mit unzählig vielen verschiedenen Reifenmarken. Sailun ist eine davon. Die bei uns noch relativ unbekannte Marke aus der Stadt des Tsingtao-Biers nimmt bereits Platz 17 unter den größten Reifenherstellern der Welt ein. Über 40 Millionen Reifen verlassen jedes Jahr die fünf hochmodernen Produktionsanlagen und werden in über 180 Märkte weltweit exportiert, rund sieben Millionen davon kommen nach Europa. Und Sailun will sich weiter verbessern, wachsen und die smarte Alternative zu den etablierten Premiumherstellern werden. Dafür investieren die Chinesen jährlich über 20 Prozent ihrer Ressourcen in neueste Technologie und innovative Produkte.

