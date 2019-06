H

Erotischer Landmaschinenkalender 2020 zur Galerie

# 10 Sexy-Kalender für 2019 1. US Car Classics 2019 Wandkalender - DIN A2 quer 2. Heiße Frauen und schnelle Autos 2019 Tischkalender - DIN A5 quer 3. Cars and Girls 2019 Wandkalender - DIN A3 quer 4. Girls & legendary US-Cars 2019 Wochenkalender 5. Girls & Bikes 2019 Wandkalender Fotos 6. Jungbauernträume 2019 Landlust von ihrer schönsten Seite 7. Schrauberträume 2019 erotischer Kalender für Schrauber- und Auto-Enthusiasten 8. schlepperKALENDER 2019 Traktoren & sexy Girls Werkstattkalender 9. Girls & cars 2019 Broschurkalender 10. Girls & Cars 2019 Wandkalender

Super Pappe 2019: Girls vor Ost-Oldies zur Galerie

eiße Landwirtinnen in idyllischer Kulisse – das ist das Motto des Jungbäuerinnenkalender "Bayern Girls Edtion 2020". Beim Shooting für die im Herbst erscheinende Ausgabe posieren Julia, Stephanie, Silvia, Larissa, Tanja und Daniela vor Landmaschinen, im Kuhstall oder auf der Weide. Die sechs Models wurden aus 170 Bewerberinnen ausgewählt und sind allesamt in der Landwirtschaft tätig. Produziert wurden die Kalenderbilder auf einem Hof in Weßling (Kreis Starnberg/Bayern). Die eigentlichen Fotos für die 2020er-Ausgabe sind noch geheim.