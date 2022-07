Ah, das Goodwood Festival of Speed . Es ist, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand noch nichts davon gehört hat, eine absolut legendäre Autoveranstaltung. Denn so nah wie hier kommt man den automobilen Schätzen sonst nirgends. Einmal im Jahr versammelt sich alles, was in der Automobilszene Rang und Namen hat, auf dem Anwesen des Duke of Richmond in Südengland. Und jeder, der will, kann daran teilhaben. (Meinung: Deshalb muss der Renault 5 genau so kommen!)