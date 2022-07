Apropos Batterien: Mit der passenden Ausrüstung macht so ein Besuch bei Mutter Natur noch mehr Spaß! Die EcoFlow Power Kits sind zum Beispiel eine einfache, intelligente und kompakte Lösung, um am Strand oder beim Camping nicht ohne Saft dazustehen.



Personalisierte Energie-Lösungen



„Die EcoFlow Power Kits sind entwickelt worden, um individuelle Strom-Lösungen einfacher denn je zu machen“, schwärmt Thomas Chan (R&D Director bei EcoFlow ) zum Launch der neuen Geräte am 5. Juli 2022. „EcoFlow bietet Energielösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten werden können – egal ob sie im Wohnmobil unterwegs sind, ihre Werkstatt umrüsten, im Zelt übernachten oder in der Ferienwohnung Strom benötigen.“



Modular erweiterbar und Solar aufladbar



Die EcoFlow Power Kits werden mit zwei Basismodulen ausgeliefert. Das Herz ist der EcoFlow Power Hub, der alle Ein- und Ausgänge bündelt. Dazu gibt es die 2K/5 kWh LFP-Akkus von EcoFlow, die ohne Kobalt und Nickel auskommen. Wer sein EcoFlow Power Kit mit Solarmodulen kombiniert, kann den LFP-Akku bequem mit der Kraft der Sonne aufladen lassen.



Zoom Alle Solarmodule von EcoFlow können zum Laden genutzt werden



Alle Solarmodule , wie zum Beispiel das flexible 100-W-Solarmodul oder das starre 400-W-Solarmodul, übernehmen diesen Job. So kann eine maximale Solarleistung von 4800 W erreicht werden. Ein 2-kWh-LFP-Akku ist nach nur einer Stunde vollständig aufgeladen. So nachhaltig kann ein netzunabhängiges Leben sein, und jeder Roadtrip kann mit gutem Gewissen angetreten werden.



Einfache Einrichtung

Zoom Ohne Kabelsalat und platzsparend - die Installation von den EcoFlow Power Kits ist einfach



Unnötigen Kabelsalat gibt es bei EcoFlow nicht. Bei herkömmlichen modularen Stromversorgung-Systemen benötigen selbst erfahrene Benutzer zehn bis 15 Stunden für die Installation. Ohne Solarmodule enthalten die EcoFlow Power Kits bis zu vier Module und die nötigen Kabel. Eine falsche Verkabelung wird so vermieden und im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist die Installation dreimal schneller abgeschlossen.



Schnelles und mehrfaches Laden



Die EcoFlow Power Kits können über sechs verschiedene Stromquellen aufgeladen werden. Besonders nachhaltig und flexibel sind Sonnenkollektoren. Sollte die Sonne mal nicht scheinen, können die Powerpacks auch über über den EcoFlow Smart Generator, Lichtmaschinen, das Netz und herkömmliche Generatoren, die in der Regel mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. So braucht niemand Angst vor niedrigem Batteriestand haben, egal ob auf der Fahrt im Wohnmobil oder in der freien Natur.

Zoom Die EcoFlow Power Kits können von unterschiedlichen Quellen gespeist werden





Fortschrittliches 48-V-System



Das einzigartige 48-V-System bietet im Vergleich zu herkömmlichen 12-V-Systemen gleich mehrere Vorteile: Bei gleicher Ausgangsleistung fließt nur ein Viertel des elektrischen Stroms. So können dünnere Kabel eingesetzt werden, was bequem und platzsparend ist. Der EcoFlow Power Hub erreicht dank des 48-V-Systems eine maximale Ausgangsleistung von 3600 W und kann problemlos Hochleistungsgeräte wie Klimaanlagen, Warmwasseraufbereiter und Haartrockner mit Strom versorgen. Der EcoFlow Power Hub kann übrigens problemlos 12-V-Systeme ersetzen, da er mit einem Step-Down-DC-DC-Modul für diejenigen geliefert wird, die bereits ein Stromsystem im Wohnmobil installiert haben.



Integriert und kompakt

Zoom So kompakt kann Power to Go sein



Platz sparen? Kein Problem! Bis zu drei LFP-Akkus können gestapelt und das System jederzeit erweitert oder verkleinert werden. Der EcoFlow Power Hub ist das branchenweit erste zentrale Fünf-in-Eins-Stromversorgungssystem, in dem das zwei MPPT-Solarladegräte (Maximum Power Point Tracking), ein DC-DC-Ladegerät mit MPPT, ein Wechselrichter und ein Ladegerät sowie zwei DC-DC-Wandler integriert sind.



Wieviel Power darf es sein?