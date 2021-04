ie Bikerinnen und Biker der Republik sind gerade in die zweiteunter Corona -Bedingungen gestartet. Die Hersteller haben an derihrer Modellpaletten gearbeitet und wollen 2021 eher mit Evolution als mit Revolution überzeugen. Viele spannende technische Details wie die Radaraugen beiundfallen auf, doch nach herausragenden neuen Motorrädern muss man suchen.

Die Custom 1250 wird vermutlich die zweite Harley mit dem neuen Revolution-Max-Motor. ©Harley Davidson

Motorradreifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Motorradreifen in versch. Ausführungen günstig online kaufen. Bei reifen.com finden Sie garantiert die passenden Reifen für Ihr Bike! Motorradreifen Finden Ein Service von

Zugegeben, diegehört noch ins Reich der Wunschträume. Es gibt bisher weder mögliche Details noch eine konkrete Ankündigung von. Dennoch dürfte die Taufe der zweiten Maschine aus Milwaukee mit dem neuennamensnicht mehr in allzu ferner Zukunft liegen. Die Amerikaner haben zum Jahreswechsel 2020/2021 in Europa dieaus dem Programm genommen und so Platz für eine neue Einstiegs-Harley geschafft. Außerdem hat Harley-Davidson dieim Bild 2018 zusammen mit einer weiteren Studie vorgestellt. Und die ging gerade beinahe unverändert alsan den Start. Die wiederum ist von der Ergonomie bis zur Elektronik sehr gut aufgestellt, davon konnte sichals erstes Medium ausgiebig überzeugen. Bei dieser Testfahrt zeigte auch derstarke Zweizylinder von seiner besten Seite. Einzig das typische Harley-Grollen fehlte. Doch daran lässt sich mit einer passenden Auspuffanlage mit Sicherheit noch was drehen.