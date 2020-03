Gesteuert wird die Softail Standard mit diesem Mini-Apehanger, der auf einem Riser montiert ist.

Die Frage danach, wie vielein Kraftfahrzeug braucht, wird unter Bikern vermutlich genauso leidenschaftlich diskutiert wie unter Autofahrern. Dieist am ehesten etwas für. Harley hat sie totaund alles an Ausstattung weggelassen, was ging. Auch optisch fährt die Softail Standard ganzvor, hat als Highlights nur Lack in der Farbe "", polierteund vielmitbekommen. Das einzige Helferlein an Bord ist. Der Fahrer nimmt auf einemPlatz und dirigiert die sehr klassisch anmutende Harley über einen, der auf einem Riser montiert ist. In diese Montier-Erhöhung hat Harley das kompakteeingelassen. Mit der schmalen Ausstattung schaffen die Amis es, den Preis für die Softail Standard auf dem deutschen Marktunter den der bisher günstigsten Vertreterin der Baureihe zu drücken. Nach außen kommuniziert die PR-Abteilung von Harley dender neuen Maschine natürlich anders. Demnach rollt hier die perfekte Basis für Umbauten vom Band.