D

Digital-Cockpits der 70er, 80er und 90er zur Galerie

igital-Cockpits im Auto sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts! Die Autohersteller preisen ihre Hightech-Innenräume heutzutage zwar gerne als große Innovation an, tatsächlich gab es die ersten Fahrzeuge mit Digital-Anzeigen aber schon in den Siebzigern und Achtzigern. Und dabei handelte es sich mitnichten nur um Studien und Kleinserienmodelle. Selbst ein weit verbreiteter Kompaktsportler wie der Opel Kadett GSi hatte dieses Feature schon vor über dreißig Jahren an Bord. Die Technik war zwar noch lange nicht so fortgeschritten wie heute und könnte in manchen Fällen auch aus einer Low Budget-Parodie von Star Wars stammen. Doch genau dieser Trash-Faktor macht sie heute nur noch faszinierender.