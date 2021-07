# Hochdruckreiniger im Test Zum Angebot 1. Kärcher K5 Premium Preis*: 549,00 Euro Testurteil: gut 2. Nilfisk E160 Preis*: 429,00 Euro Testurteil: gut 3. Kärcher K4 Preis*: 243,89 Euro Testurteil: gut 4. Bosch AdvancedAquatak 140 Preis*: 224,33 Euro Testurteil: befriedigend 5. Kränzle K 1050 TS Preis*: 407,00 Euro Testurteil: befriedigend 6. Bosch UniversalAquatak 125 Preis*: 99,99 Euro Testurteil: befriedigend *Preise vom 27.07.2021 *Preise vom 27.07.2021

Das beste Ergebnis im Stiftung Warentest-Test lieferte der. Er überzeugte die Tester durch einfache Bedienung und eine zügige, gründliche Reinigungsleistung. In der Wertungskategorie Haltbarkeit bekam der Reiniger sogar die Note "sehr gut". In den übrigen Testdisziplinen Reinigung, Handhabung und Deklaration schnitt er jeweils mit "gut" sowie in Sachen Umwelt und Gesundheit mit der Note "befriedigend" ab. Bemängelt wurde hier unter anderem eine Klemmgefahr am Griff.