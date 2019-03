K

lingt logisch und ist auch so: Die Stars einer Automesse sind selbstverständlich die Autos. Auch der Genfer Autosalon hat 2019 wieder einiges an beachtenswertem frischen Blech zu bieten – vom Massenprodukt VW Passat bis hin zum in jeder Hinsicht extremen Bugatti-Einzelstück La Voiture Noire. Auch dass es in Sachen lokalemissionsfreier Mobilität endlich voranzugehen scheint, ist einigermaßen elektrisierend. Und weil es gute Branchentradition ist, stellen die Hersteller ihren Innovationen natürlich auch in den Messehallen am Lac Léman reichlich schmucke Blickfänge an die Seite: die schönen Hostessen des Genfer Autosalons 2019.