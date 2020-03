eutschland läuft im Notbetrieb, auch. Individuelle Mobilität hat gerade in Krisenzeiten einen hohen Stellenwert. Aber was, wenn gerade jetzt der TÜV von meinem Auto abläuft?Die Antwort:Derzeit klappt noch alles weitgehend. Das bestätigen die großen Prüforganisationen, die diedurchführen. Überhaupt ist für Panik kein Anlass, denn: Wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei BILD verkündete , wirdangesichts der Corona-Lage

Und so sieht es bei den Prüforganisationen aus: Derbietet seine Dienstleistungen im Bereich Mobilitätan. Ausgenommen sind nur Prüfstellen in Gebieten mit einem besonderen Gefährdungspotenzial, wie zum Beispiel im Kreis Heinsberg. Einen Termin in der nächstgelegenen Prüfstelle können Interessierte hier online buchen : "An unseren TÜV-Stationen bedienen wir bisher ohne Einschränkungen. Dies gilt auch für die meisten Prüfstützpunkte in Autohäusern und Werkstätten", so ein Sprecher. Auch kurzfristig sei ein Termin möglich, empfehlenswert sei die Buchung über den Online-Terminservice