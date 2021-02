D er Aventadór ist noch immer Lamborghinis Top-Modell. Mit zehn Jahren auf dem Buckel wird es für den Ober-Stier aber langsam an der Zeit, abzutreten. Bevor es soweit ist, ehrt Tuner Huber aus den Arabischen Emiraten den V12-Sportler mit einem Jubiläumsmodell namens Huber Era.

Auf Wunsch werden die Anbauteile in Sichtcarbon geliefert. Sogar die Struktur ist frei wählbar. ©Stolz von Huber

Statt "Lamborghini" ziert jetzt ein "Huber"-Schriftzug das Heck des Italo-Sportwagens.

©Stolz von Huber

Den Unterschied zum Serien-Auto macht im Prinzip nur ein Bodykit aus.lehnen sich an den LP 700-4 von 2011 an, sind aber deutlich aggressiver gestaltet. Besonders mit mattem Lack erinnert der Huber Era so etwas an den 2009er Lamborghini Reventón auf Murciélago Basis . Optional kann für den Era auch noch einebestellt werden. Die Teile werden entweder lackiert oder in Sichtcarbon mit auswählbaren Strukturen geliefert.Die Technik des Murciélago-Nachfolgers bleibt unangetastet. Auch der Huber Era schöpft je nach Basis-Modellaus einem frei saugenden,Noch handelt es sich beim Jubiläumsmodell lediglich um Computerskizzen. Laut Huber lägen aber bereits Bestellungen vor. Was der Umbau kostet, verrät Huber nur auf Anfrage, teuer wird es aber zweifellos. Allerdings kostet ein neuer Lamborghini Aventadór S schonDa dürften Huber-Kunden einen kräftigen Aufschlag verschmerzen.