Technisch basiert der Hyundai 45 auf der neuen Elektroplattform E-GMP, die verschiedene alternative Antriebe zulässt: Plug-in-Hybride sind ebenso möglich wie Wasserstoff- oder reiner Batterieantrieb. Letzterer dürfte für das neue Coupé vorgesehen sein.Außerdem bringt Hyundai mit dem 45 wohl die schnelle 800-Volt-Technik, die wir vom Porsche Taycan kennen, in eine bezahlbarere Preisklasse. Das bedeutet vor allem schnellere Ladezeiten: Die 93,4 kWh große Batterie des Porsche lässt sich so in 25 Minuten zu 80 Prozent aufladen. Gerüchteweise könnte die Ladedauer beim Hyundai bei nur 15 Minuten liegen! Die Auslieferungen für den elektrischen Hyundai 45 könnten schon 2021 beginnen.