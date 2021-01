Der Bayon soll mit Kleinwagen-Länge den neuen Einstieg in die SUV-Welt von Hyundai darstellen – er wird also noch unterhalb des gerade gelifteten Kona positioniert. Wahrscheinlich ist die neue Baureihe also das Pendant zum Kia Stonic . Von dem dürfte er auch die Motoren übernehmen, alsomit drei und vier Zylindern und einer Leistungsbandbreite von 84 bis 120 PS.