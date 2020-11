Ziemlich überraschend hat Hyundai verkündet, dass es ein neues Modell der Marke geben wird: den Bayon, benannt nach der französischen Stadt Bayonne. Der Wagen soll mit Kleinwagen-Länge den neuen Einstieg in die SUV-Welt der Koreaner darstellen – er soll also noch unter dem gerade gelifteten Kona positioniert werden. Wahrscheinlich ist der Bayon also das Pendant zum Kia Stonic. Von dem dürfte er auch die Motoren übernehmen, also ausschließlich Benziner mit drei und vier Zylindern und einer Leistungsbandbreite von 84 bis 120 PS.

Marktstart schon 2021



Auch ein erstes Teaserbild hat Hyundai schon veröffentlicht. D zeigt aber nur den Modellschriftzug und offenbar eine Rückleuchte mit Lichtsignatur in Form eines Bumerangs. Gewissheit, wie der neue Bayon aussehen wird, dürfte es schon bald geben, denn das SUV soll schon in der ersten Jahreshälfte 2021 zu den Händlern rollen.