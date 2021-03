Preis und Marktstart

noch im Frühjahr 2021 geplant. Preise nennt Hyundai zwar noch nicht, AUTO BILD geht aber davon aus, dass es bei 17.000 Euro losgehen wird. Hyundai hat sein bislang kleinstes SUV vorgestellt: Der Bayon (benannt nach der französischen Stadt Bayonne) kommt mit auffälliger Optik, digitalem Cockpit und teilweise elektrifizierten Antrieben samt Zwischengas-Funktion aus den N-Modellen. Der Marktstart istgeplant. Preise nennt Hyundai zwar noch nicht, AUTO BILD geht aber davon aus, dass es

Mit mächtigem Kühlergrill



Front erinnert an Die größte Fläche der Front nimmt der Grill ein. Nur eine Chromspange trennt den mittleren Lufteinlass optisch ab. In der Seitenansicht lassen die aufsteigende Fensterlinie und das leicht coupéhaft abfallende Dach das Auto dynamischer wirken. Während der Rest des Autos muskulös designt ist, wirken die schmalen Seitenspiegel recht filigran. Am Heck fallen die bumerangförmigen Rücklichter auf, die durch ein schmales LED-Band miteinander verbunden sind. Unter der Heckscheibe ist die Kofferraumklappe geschwärzt, das soll das Glas optisch verlängern. In der Schürze wird das Chromelement der Front wieder aufgenommen. Das Design dererinnert an Hyundai Kona und Nexo . Das zu einem Schlitz verengte Tagfahrlicht schließt direkt an die Motorhaube an und wird optisch durch einen schmalen Belüftungsschlitz verbunden. Die eigentlichen Scheinwerfer sind etwas tiefer zu finden, in einem zackigen Ausschnitt, der nach unten einen seitlichen Lufteinlass integriert.In der Seitenansicht lassen die aufsteigende Fensterlinie und das leicht coupéhaft abfallende Dach das Auto dynamischer wirken. Während der Rest des Autos muskulös designt ist, wirken die schmalen Seitenspiegel recht filigran. Amfallen die bumerangförmigen Rücklichter auf, die durch ein schmales LED-Band miteinander verbunden sind. Unter der Heckscheibe ist die Kofferraumklappe geschwärzt, das soll das Glas optisch verlängern. In der Schürze wird das Chromelement der Front wieder aufgenommen.

Die leicht coupéhaft abfallende Dachlinie wird von einem Dachkantenspoiler abgeschlossen.





Pendant zum Kia Stonic von dem er auch die Technik bekommt. Der Radstand ist mit 2,58 Metern gleich, der Kofferraum mit 411 Litern etwas größer. Die Abmessungen im Überblick: Der Bayon ist dasvon dem er auch die Technik bekommt. Der Radstand ist mit 2,58 Metern gleich, der Kofferraum mit 411 Litern etwas größer. Dieim Überblick:

● Länge: 4180 mm

● Breite: 1775 mm

● Höhe: 1490 mm

● Radstand: 2580 mm

● Kofferraum: 411 l

Innenraum wie im i20



10,25 Zoll großes digitales Cockpit. Je nach Ausstattung ist der aufgesetzte Touchscreen fürs Infotainment acht oder ebenfalls 10,25 Zoll groß. Die wichtigsten Funktionen lassen sich auch über eine Touchleiste unterhalb des Bildschirms anwählen, die Lautstärke kann per Drehrad angepasst werden. Das eigene Smartphone kann per Ist das Navi an Bord, soll es dank Abfrage in der Cloud genaue Verkehrsprognosen und daraus abgeleitete Ankunftszeiten liefern. Mit der sogenannten "Last Mile Navigation" kann man sich nach dem Parken auf dem Handy ans Ziel führen lassen. Und natürlich gibt es auch eine eigene App: Die ortet den Bayon, schließt ihn aus der Ferne auf oder zu und zeigt Infos wie den Tankinhalt an. Der Innenraum des Kleinwagen-SUVs scheint aus dem Hyundai i20 zu stammen. Statt analoger Rundinstrumente gibt es ein. Je nach Ausstattung ist der aufgesetzteacht oder ebenfalls 10,25 Zoll groß. Die wichtigsten Funktionen lassen sich auch über eine Touchleiste unterhalb des Bildschirms anwählen, die Lautstärke kann per Drehrad angepasst werden. Das eigene Smartphone kann per Apple CarPlay oder Android Auto verbunden werden, beim kleineren Infotainmentsystem ohne Navi geht das auch kabellos.Mit der sogenannten "Last Mile Navigation" kann man sich nach dem Parken auf dem Handy ans Ziel führen lassen. Und natürlich gibt es auch eine: Die ortet den Bayon, schließt ihn aus der Ferne auf oder zu und zeigt Infos wie den Tankinhalt an.

Der Innenraum kommt uns bekannt vor: Er erinnert stark an den i20. Auch hier gibt es ein digitales Cockpit.





Dem aktuellen Trend entsprechend ziehen sich die vertikalen Lüftungsschlitze der Klimaanlage über die gesamte Länge des Armaturenbretts. Die Klimaeinheit selbst wird über "richtige" Knöpfe bedient. Für die Sitze gibt es ausschließlich Stoffbezüge in gedeckten Farben. Standardmäßig sind die schwarz, optional gibt es noch welche in einer Kombination aus Dunkel- und Hellgrau oder nur in Dunkelgrau mit grünen Ziernähten und Details.

Mit Assistenten zum teilautonomen Fahren



Serienmäßig fährt der Hyundai Bayon auf 15 Zoll großen Stahlfelgen vor, gegen Aufpreis gibt es aber auch Leichtmetallräder in den Größen 16 und 17 Zoll. Das Grün des Fotofahrzeugs hat den klangvollen Namen "Mangrove Green", es stehen jedoch noch acht weitere Lackfarben zur Wahl, sechs davon können zusammen mit einem schwarz abgesetzten Dach gewählt werden.

aktiver Spurfolgeassistent oder der adaptive Tempomat mit Abstandsregelung. Er passt mit den Daten des Navis die Geschwindigkeit auf Autobahnen oder Landstraßen selbstständig an. Außerdem wäre da noch ein Parkassistent zu nennen, mit dem das Auto ganz allein in schmale Parklücken ein- und ausparkt. Unter den Assistenten finden sich verschiedene Funktionen, mit denen man teilautonom fahren kann. Darunter einoder der. Er passt mit den Daten des Navis die Geschwindigkeit auf Autobahnen oder Landstraßen selbstständig an. Außerdem wäre da noch einzu nennen, mit dem das Auto ganz allein in schmale Parklücken ein- und ausparkt.

Unter der zahlreichen Assistenten findet sich auch eine Verkehrszeichenerkennung oder ein Fernlichtassistent.





Mildhybride mit Zwischengasfunktion