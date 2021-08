Bauzeit: 2014 bis 2019

Motoren: 67 PS (1.0) bis 87 PS (1.2)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): fünf Sterne

Ein Stück gewachsen, da­ zu präsentiert sich der i10 optisch deutlich attraktiver und auch moderner. Das wiederum liegt an den stattlicheren Proportionen. Zwi­schen den Stoßfängern legte der kleine Koreaner um zehn Zentime­ter zu, in der Breite gibt es 6,5 Zen­timeter Zuschlag, das Dach trägt er dafür fünf Zentimeter niedriger.Den Einliter­-Dreizylinder mit 67 PS gibt es auch als Flüssiggas­-Variante (LPG), dazu einen 1.2er-­ Vierzylinder mit 87 PS. Er erreichte vier Sterne im Euro­ NCAP ­-Crashtest, wurde Ende 2016 überarbeitet.

Ebenso flink und güns­tig durch die Stadt flitzen wie sein Vorgänger. So ein i10 tut absolut nicht weh, fährt sich sehr anständig und überzeugt mit seinem hand­lichen Format.Kurz­ strecken lassen sich aber auch zu viert bewältigen, der Kofferraum schluckt 252 bis 1046 Liter.

Da hat man wohl hier und da einen Poltergeist eingebaut, der sich über Fondlehne und Aus­puff bemerkbar macht. Den Dau­ertest schaffte der i10 mit einer 2–, litt an Kupplungsproblemen

Bauzeit: 2008 bis 2013

Motoren: 67 PS (1.0) bis 87 PS (1.2)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): fünf Sterne

Nachfolger des Atos und so gesehen ein deutlicher Fort­schritt. Trotz Qualitätsschub ist die erste Generation des i10 aber im­mer noch automobile Grundver­sorgung. So zeigte sich Hyundai bei der Sicherheit lange Zeit ziemlich geizig:Im Anschluss zog es inklusive Kopfairbags in den i10 ein, gehörte zusammen mit diesen zum neu ge­schnürten Sicherheitspaket.