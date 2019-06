Hyundai i20 III (2020): Erlkönig, Preis, Motoren, N, Marktstart

Die Grundform der dritten Generation ähnelt der des aktuellen i20.

Der breite Kühlergrill erinnert stark an das neue Mittelklasse-Modell Hyundai Sonata, das in Deutschland nicht angeboten wird. Zusammen mit den grimmig dreinblickenden Scheinwerfern dürfte die Front des kommenden i20 deutlich dominanter wirken. Die Einfassungen der Nebelscheinwerfer werden wohl dreieckig geformt sein, der Rest der Frontschürze ist dagegen noch mit Tarnfolie verhüllt. In der Seitenansicht fällt auf, dass die Grundform wohl nur behutsam überarbeitet wird. Die Abmessungen werden wohl etwas wachsen.Über die Heckgestaltung lässt sich leider noch nicht viel sagen, unterhalb der Heckklappe scheint es allerdings eine auffällige Kante zu geben. Der i20 wird wahrscheinlich nicht nur als Benziner und Diesel , sondern erstmals auch als Hybrid kommen. Außerdem zieht Hyundai sein Sportprogramm konsequent durch und wird zukünftig auch dem Kleinwagen eine N-Version spendieren. Dafür spricht ein Erlkönig , der vor einigen Monaten auf der Nordschleife erste Testrunden drehte. Er trug als Tarnung zwar noch das Blechkleid des aktuellen i20, darunter steckte aber schon die Technik des Nachfolgers. AUTO BILD schätzt, dass die Preise des normalen i20 bei etwa 13.000 Euro starten werden.