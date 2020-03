Der Kleinwagen Hyundai i20 bekommt eine Topvariante, die sich sehen lassen kann: Der i20 N tritt gegen Ford Fiesta ST und VW Polo GTI an!

Der Hyundai i20 wird in seiner dritten Generation richtig sportlich: Neben dem aktuellen Topmodell mit 120 PS arbeitet Hyundai nämlich an einer waschechten N-Variante des Kleinwagens! Schon seit einiger Zeit testen die Koreaner Prototypen, die zwar noch das alte Blechkleid des Vorgängers tragen, darunter aber mit neuer Technik ausgestattet sind. Bis Hyundai den serienfertigen i20 N präsentiert, werden sich die Fans aber noch etwas gedulden müssen. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat der AUTO BILD-Illustrator den i20 N schon mal gezeichnet!

Der i20 N bekommt eine böse Front

Auf unserer Zeichnung wird die ohnehin schon deutlich aggressivere Front des neuen i20 noch brutaler. Der Kaskadengrill trägt beim N ein grobmaschiges Gitter und lässt somit mehr Luft an den Kühler. Die Lufteinlässe in der Schürze werden deutlich größer. Der Splitter ist auf der Zeichnung schwarz lackiert und trägt den typischen roten Streifen. Selbstverständlich lässt sich der kommende i20 N auch im auffälligen Farbton "Performance Blue" bestellen. In Kombination mit dem schwarze Dach der Zweifachlackierung dürfte der Auftritt dann richtig stimmig werden. Innen werden Sportsitze und ein Sportlenkrad einziehen. Ob auch der kleine Bruder des i30 N einen Schaltblitz im Tacho tragen wird, bleibt abzuwarten.

Mehr als 200 PS im i20 N