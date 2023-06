Ioniq 5 N

Selbst das Gewicht von über zwei Tonnen wirkt wie weggeblasen. Du wirfst deneinfach in die Ecken, am Scheitel am Gas, und das Heck drückt das Auto in feinster Manier aus der Kurve heraus. Fix in den sechsten Gang geflippert, wieder runtergeklickt in den dritten, alles mit Schaltklicks wie beim echten Verbrenner. Auch die XXL-Bremse fühlt sich richtig gut an, beißt mächtig zu. Auch Reifen und Fahrwerk kommen in drei Runden nicht an ihre Grenzen.