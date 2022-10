Ioniq 6 folgt auf Ioniq 5 – so weit, so klar. Mit der gleichen Technik, das ist die E-GMP-Plattform von Hyundai . Und doch ganz anders. Der Ioniq 6 ist – welch Wunder – weder SUV noch Crossover. Sondern eine Limousine. Lang gestreckt, 4,86 Meter von Stoßfänger zu Stoßfänger, und 1,50 Meter flach duckt er sich in den Wind.