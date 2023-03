Ob der neue Hyundai Ioniq 6 zu 100 Prozent im Designcenter entstanden ist oder auch zu 50 Prozent im Windkanal? Wir wissen es nicht. Aber ganz bestimmt sind der Designchef und der Windkanal-Ingenieur jetzt beste Kumpels, so oft, wie die sich gesehen haben.

Hyundai erfindet die Stromlinie neu



Windschlüpfig: Das ungewöhnliche, glatte Design ermöglicht einen cw-Wert von 0,21 – ein Vorteil auch in puncto Reichweite.

Okay, wir wissen, dass wir das nur mit rohem Ei auf dem Pedal schaffen, aber auch wenn es am Ende knappe 500 Kilometer werden sollten: Mann-o-Mann, wäre das gut. Zumal dank 800-Volt-Technik am Schnelllader von 10 auf 80 Prozent nur 18 Minuten vergehen. Dieser Wert wiederum ist verbrieft, haben wir selbst schon ausprobiert.