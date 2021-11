Wie beim Ioniq 5, dessen Design extrem nah an der Studie geblieben ist, dürfte sich die Optik seines großen SUV-Bruders ebenfalls nicht allzu sehr bis zur Serie ändern. Hyundai hat erste Teaserbilder zu einer Studie namens Seven veröffentlicht, die wahrscheinlich das Design des Elektro-SUV Ioniq 7 vorwegnehmen wird. Sowohl der Name der Studie, als auch der Hinweis, dass es sich dabei um ein SUV für die Elektromarke handeln wird, deuten darauf hin. Und: Bereits mit der Gründung von Ioniq 2020 hatten die Koreaner einen Zeitplan für die Präsentation neuer Modelle vorgestellt, dabei wurde ein SUV mit dem Namen Ioniq 7 für 2024 angekündigt.

Hyundai bleibt dem Pixel-Design bei den Ioniq-Modellen treu



Leider sind die jetzt veröffentlichten Teaser noch nicht besonders aufschlussreich. Das einzige Bild von außen zeigt einen Teil der Front. Darauf ist zu erkennen, dass Hyundai dem Pixel-Design bei den Ioniq-Modellen treu bleibt. Ein scheinbar durchgehendes Leuchtenband, das sich aus vielen kleinen Quadraten zusammensetzt und eine weitere Einheit in der Schürze, bei der die Pixel ein senkrechtes Lichtelement bilden, sind zu sehen. Letzteres scheint einen großen Lufteinlass abzuschließen, dessen Gitter aus quadratischen Maschen besteht. Radläufe und Schweller sind beplankt, typisch Studie sind die großen Räder

Zoom Das geschwungene Sofa mit indirekter Beleuchtung dürfte es nicht in die Serie schaffen.





Apropos typisch Studie: Die ersten Eindrücke des Innenraums wirken wie aus einem Katalog für hochpreisige Möbel. Laut Hyundai soll dort eine Atmosphäre wie in einer Lounge herrschen. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass es der futuristische Sessel oder das geschwungene Sofa ins Serienauto schaffen. Vielleicht aber die angekündigten nachhaltigen Materialien. Bis die Studie in Gänze zu sehen sein wird, ist es nicht mehr lange hin: Das Concept wird am 17. November 2021 im Rahmen der LA Auto Show enthüllt.