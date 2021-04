Der erste Hyundai Tucson zeigt Kante und eckt auch ordentlich bei der HU an. Seine Nachfolger machen ihre Sache besser. Für ihre Bremsanlage sehen aber alle die Rote Karte.

Bauzeit: 2015 bis heute

Motoren: 116 PS (1.7 CRDi) bis 186 PS (2.0 CRDi)

Preis: ab 13.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2015): 5 Sterne

Das ist er: Alter Name, neuer Look. Dazu bietet das 4,47 Meter lange Kompakt-SUV mehr Platz, schluckt bis zu 1503 Liter Gepäck.

Bauzeit: 2010 bis 2015

Motoren: 116 PS (1.7 CRDi) bis 184 PS (2.0 CRDi)

Preis: ab 7500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2010): 5 Sterne

Das kann er: Sich agil bewegen lassen, die unsensible Federung sorgt jedoch für Unruhe. Motoren: drei Benziner und drei Diesel. Als Zugpferd taugt der 184 PS starke 2.0-Diesel mit Allrad und Automatik.

Das macht Ärger: Rückrufe wegen Versagens der Bremskraftunterstützung beim 1.7 CRDi sowie der Fahrersitz-Gurtstraffer im Modellahr 2012. Der ADAC vermeldet entladene Batterien wegen nicht automatisch erlöschender Innenbeleuchtung sowie einige defekte Anlasser.

Bauzeit: 2005 bis 2010

Motoren: 113 PS (2.0 CRDi) bis 175 PS (2.7 V6)

Preis: ab 2400 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2006): 4 Sterne

Das ist er: Familienfreundlich mit geräumigem Ladeabteil. Hyundais Eintritt in die boomende Kompakt-SUV-Sparte.

Das kann er: Komfortabel cruisen. Einzig die zu kurzen Vordersitze mindern das Wohlbehagen. Die Benziner (2.0-Vierzylinder, 141 PS/ 2.7 V6, 175 PS) trinken locker 10 bis 15 Liter, sind aber preiswerter als die Zweiliter-Diesel mit 113/140 PS.

Der erste Tucson räumt ab in dieser Kategorie, leider negativ. Achsaufhängungen, Antriebswellen Lenkanlage und -gelenke machen zu viele Probleme. Rost kommt noch dazu.Der Jüngste zeigt leichte Mängel an den Achsen, der ix35 an den Lenkgelenken.