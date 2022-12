Im Innenraum präsentiert sich der neue Kona jetzt geräumiger. Hier profitiert die neue Generation vom elektrischen Ioniq 5 : Digital-Tacho und Zentralbildschirm (beide in 12,3 Zoll) thronen auf einer Ebene auf dem Armaturenbrett. Auch das Bedienfeld in der Mittelkonsole und die Lüftungsschlitze erinnern etwas an das große Elektro-SUV.