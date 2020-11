Ein massiger Diffusor beherrscht das Heck des Hyundai Tucson N Line. ©Hyundai Motor Company

An der Front scheint der Bereich unter dem großen mittigen Lufteinlass mit einem ordentlichen Chromelement abzuschließen. In die seitlichen Lufteinlässe sind zusätzlich zwei Lichtbalken untereinander integriert. Und auch der ohnehin schon sehr große Grill wirkt noch ein Stück weiter nach unten gezogen.Sie ist in Wagenfarbe lackiert, entsprechend dürfte auch die restliche Beplankung an den Radläufen und den Schwellern Ton in Ton mit dem restlichen Lack sein. Das Ganze wird offenbar durch neue Felgen abgerundet. Ob der Tucson N Line auch mehr Leistung bekommt, ist noch nicht raus. Vor der Premiere gab es Gerüchte, dass das Auto als Topmodell mit einem 230 PS starken Hybrid ausgestattet wird, den gibt es aber auch für den regulären Tucson. Bis Ende 2022 will Hyundai sieben neue N Line-Modelle anbieten, aktuell gibt es bereits den i10 den i30 und den Kona in dieser sportlichen Ausstattung.