# Wallboxen im ADAC-Test 1. Heidelberg Wallbox Home Eco Preis*: 487 Euro Note: 1,0 2. Webasto Pure Preis*: 630 Euro Note: 1,2 3. ESL Wlli Light Pro Preis*: 645 Euro Note: 1,4 4. Mennekes Amtron Start C2 Preis**: 857 Euro Note: 1,6 5. Wallbox Chargers Pulsar Preis**: 836 Euro Note: 1,9 6. Perdok ecoLoad Preis*: 549 Euro Note: 2,8 *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test *Stand 16.06.2020 **Preis aus ADAC-Test

Die Hyundai-Wallbox bietet sichere Ladeleistungen zwischen 3,7 und 11 Kilowatt. ©Hyundai Motor Deutschland

it dem Kona Elektro und dem Ioniq Elektro istderzeit auf demvertreten. Hinzu kommen der e-Soul und der e-Niro von Tochter. Wer als Käufer einesucht und mit seinem Stromer nicht viele, viele Stunden lang an seiner Haushaltssteckdose hängen will, dem bieten die Koreaner nun in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Energiedienstleister Alpiqan.Während an der herkömmlichen Steckdose in der Haus- oder Garagenwand lediglich mit 2,3 Kilowatt (kW) Leistung geladen werden kann, bietet die Basis-Wallbox von HyundaiDie genannten Hyundai-Modelle können am Wechselstromnetz mit maximal 7,2 kW geladen werden, der Onboard-Charger des Kona Elektro mit dem 150 kW (204 PS ) starkem Elektromotor verträgt sogar die vollen 11 kW der Wallbox. Dasbeinhaltet einendurch einen Elektriker vor Ort, dieund die. Kosten für den Home-Check (199 Euro) werden nur fällig, wenn das Angebot nicht wahrgenommen wird. Weitere Pluspunkte beim Erwerb eines Elektromodells von Hyundai: Beimgibt es satte, beinunmehr