Vorstellung und Preis



800-Volt-Technik und optionalem Allradantrieb. Alleine damit hebt sich der Koreaner deutlich vom größenmäßig wichtigsten Konkurrenten, dem Großangriff auf VWs ID-Familie? Möglich! Allerdings muss hier die neu entwickelte Elektro-Plattform von Hyundai erst einmal beweisen, was in ihr steckt. Auf den Schultern des Ioniq 5 lastet also große Verantwortung. Das Basismodell soll preislich bei 41.900 Euro starten, für das Top-Modell ist wohl die 50.000 Euro Marke gesetzt. Der Ioniq 5 ist da! Das erste Auto von Hyundais neuer Elektromarke kommt mitund optionalem. Alleine damit hebt sich der Koreaner deutlich vom größenmäßig wichtigsten Konkurrenten, dem VW ID.4 , ab. Der kommt nämlich nur mit einem 400-Volt-Netz und lädt dadurch langsamer. Startet Hyundai mit dem Ioniq also denMöglich! Allerdings muss hier die neu entwickelte Elektro-Plattform von Hyundai erst einmal beweisen, was in ihr steckt. Auf den Schultern des Ioniq 5 lastet also große Verantwortung. Das Basismodell soll preislich beistarten, für das Top-Modell ist wohl die 50.000 Euro Marke gesetzt.

Der Ioniq 5 ist länger als der VW ID.4. Die Kanten in der Seite werden aufwendig in das Blech gepresst.



Sondermodell zum Marktstart



Zum Marktstart im Frühsommer 2021 wird es den Ioniq 5 in einer besonders gut ausgestatteten "Project 45"-Sonderedition geben. Neben allerlei Extras ist der Koreaner mit der großen 72,6-kWh-Batterie und Allrad-Antrieb ausgestattet. Das Sondermodell kostet 59.550 Euro und kann ab sofort bestellt werden. Interessenten der weniger gut ausgerüsteten Ioniq 5 müssen sich noch etwas gedulden.

Optik und Abmessungen



Ioniq 5 rundgelutscht. Trotzdem ist das Erscheinungsbild deutlich technischer als bei den Wettbewerbern. Die Front bekommt bereits in der Basis die Pixeloptik mit dem Vieraugen-Gesicht. LED-Scheinwerfer sind immer Standard, in einer höheren Ausstattung wandern LED-Projektoren in die Leuchtenträger. Die Schürze erhält kantige Elemente und Luftklappen, die sich je nach Kühlluftbedarf der Akkus öffnen oder schließen. Seitlich sind neben den 20-Zoll-Felgen vor allem die Fugen im Blech und die versenkbaren Türgriffe zu erkennen. Am Heck zieht sich das Pixeldesign der Scheinwerfer auch bei den Rückleuchten fort. Leuchtende Blöcke ergeben eine Lichtsignatur und mischen Retrocharme der 80er mit dem modernen Erscheinungsbild des Koreaners. Für das Design des Ioniq 5 stand bereits 2019 das Hyundai 45 EV-Concept Pate. Die eckige Studie gab einen sehr konkreten Ausblick auf das Serienmodell. Allerdings ist von der kantigen Optik nicht mehr viel übrig geblieben. Regularien und der Fertigungsprozess haben den. Trotzdem ist das Erscheinungsbild deutlich. Die Front bekommt bereits in der Basis diemit demsind immer Standard, in einer höheren Ausstattung wandern LED-Projektoren in die Leuchtenträger. Die Schürze erhält kantige Elemente und Luftklappen, die sich je nach Kühlluftbedarf der Akkus öffnen oder schließen. Seitlich sind neben denvor allem die Fugen im Blech und diezu erkennen. Am Heck zieht sich das Pixeldesign der Scheinwerfer auch bei den Rückleuchten fort. Leuchtende Blöcke ergeben eine Lichtsignatur und mischen Retrocharme der 80er mit dem modernen Erscheinungsbild des Koreaners.

Die Rückleuchten machen den Ioniq 5 sehr technisch.





Das Crossover mit Elektroantrieb soll den Insassen viel Platz bieten, und mit Blick auf die Abmessungen kann dieser Vorsatz auch gelingen:

• Länge: 4,64 m



• Breite: 1,89 m



• Höhe: 1,61 m



• Radstand: 3,00 m



• Kofferraum: 531 Liter/1600 Liter



• Frunk: 24 Liter (Allradantrieb)/57 Liter (Hinterradantrieb)

Reichweite, Akku und Leistung



E-GMP-Plattform aufbaut. Das koreanische Pendant zum Schnellladen nämlich ein Klacks sein. In 18 Minuten kann die Batterie auf 80 Prozent aufgeladen werden, so Hyundai, weniger als fünf Minuten sollen für eine Reichweite von 100 km ausreichen. Für welche Akkugröße das gilt, wird dabei allerdings noch nicht verraten. Zur Auswahl steht der 58-kWh-Akku mit einer Reichweite von etwas weniger als 400 km nach WLTP und der 72,6-kWh-Stromspeicher mit bis zu 480 km Aktionsradius. Der Ioniq 5 kann sogar Anhänger (bis zu 1,6 Tonnen) ziehen. Beim Antrieb bietet Hyundai seinen Ioniq 5-Kunden vier Optionen an: Der Ioniq 5 ist das erste Fahrzeug des Hyundai-Konzerns, das auf der neuenaufbaut. Das koreanische Pendant zum MEB-Baukasten von Volkswagen hebt sich allerdings deutlich von der deutschen Konkurrenz ab. Dank 800-Volt-Technik sollnämlich ein Klacks sein.werden, so Hyundai, weniger als fünf Minuten sollen für eine Reichweite von 100 km ausreichen. Für welche Akkugröße das gilt, wird dabei allerdings noch nicht verraten. Zur Auswahl steht dermit einer Reichweite von etwas weniger als 400 km nach WLTP und der-Stromspeicher mit bis zu 480 km Aktionsradius. Der Ioniq 5 kann sogar Anhänger (bis zu 1,6 Tonnen) ziehen. Beim Antrieb bietet Hyundai seinen Ioniq 5-Kunden vier Optionen an:

• Heckantrieb: 58 kWh Akku – 125 kW (170 PS)/350 Nm

• Heckantrieb: 72,6 kWh Akku – 160 kW (217 PS)/350 Nm



• Allrad-Antrieb: 58 kWh Akku – 120 kW/350 Nm hinten – 53 kW/255 Nm vorne - Systemleistung: 173 kW (235 PS) – Drehmoment kombiniert 605 Nm



• Allrad-Antrieb: 72,6 kWh Akku – 155 kW/350 Nm hinten – 70 kW/255 Nm vorne - Systemleistung: 225 kW (305 PS) – Drehmoment kombiniert 605 Nm

Optional gibt es für das E-Auto auch ein Dach mit eingebauten Solarzellen. Sie leisten zusammen 205 Watt. Laut Hyundai wurden Tests in Südeuropa gemacht, die eine jährliche Ladeleistung von bis zu 2000 Extra-Kilometern versprechen (Rund 5,5 Kilometer pro Tag). Hierzulande dürfte die Ausbeute der Solarzellen allerdings geringer ausfallen.



Der Akku des Ioniq 5 kann übrigens auch als riesige Powerbank genutzt werden. Dank "Vehikel to Load"-Technik (V2L) kann der Stromspeicher nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch an andere Verbraucher abgeben.

Innenraum und Connectivity

Reduzierte Optik und viel Platz: Das E-Auto soll ein luftiges Raumgefühl erzeugen.





Innenraum sollen die Passagiere des Ioniq 5 vor allem eines haben – Platz! Zwischen Fahrer und Beifahrersitz befindet sich beim Elektroauto keine Mittelkonsole, was ein luftiges Gefühl erzeugen soll. Auf dem Armaturenbrett thronen zwei serienmäßige 12,25-Zoll-Bildschirme. verstellbaren Vordersitze. Sie lassen sich in eine komfortable Liegeposition bringen, um die Ladepause auf Langstrecken angenehm verbringen zu können. Die Auswahl der Innenraum-Materialien ist weitgehend nachhaltig, die Rückbank ist verschiebbar und bietet daher eine flexible Innenraumnutzung. Imdie Passagiere des Ioniq 5 vor allem eines haben –! Zwischen Fahrer und Beifahrersitz befindet sich beim Elektroauto keine Mittelkonsole, was ein luftiges Gefühl erzeugen soll. Auf dem Armaturenbrett thronen Apple CarPlay und Android Auto sind serienmäßig, müssen allerdings noch über ein Kabel mit dem Ioniq 5 gekoppelt werden. Das optionale Head-up-Display soll die Windschutzscheibe dank Augmented Reality zur Leinwand machen und dem Fahrer die wichtigsten Infos direkt in die Scheibe projizieren. Ein besonderes Feature des Elektro-Koreaners sind seine. Sie lassen sich in eine komfortablebringen, um die Ladepause auf Langstrecken angenehm verbringen zu können. Die Auswahl der Innenraum-Materialien ist weitgehend nachhaltig, die Rückbank ist verschiebbar und bietet daher eine flexible Innenraumnutzung.

Während des Ladevorgangs wird der Ioniq 5 auf Wunsch zur Ruhe-Lounge.



Assistenten im Ioniq 5



Neben den typischen Helfern wie Einparkhilfe, 360-Grad-Kamera oder Tempomat, bietet Hyundai den Ioniq 5 auch mit der nächsten Generation des Highway Driving Assist an. Das teilautonome Fahrprogramm kann nicht nur die Spur selbst halten und den Abstand zum Vordermann regulieren, in der neuen Ausbaustufe soll es sogar den Spurwechsel vereinfachen.