Erstens hat er technisch gesehen mit keinem seiner Geschwistermodelle noch etwas zu tun. Er steht auf der EMP2-Plattform – schließlich ist Jeep seit knapp zwei Jahren Mitglied im neu gegründeten Stellantis-Konzern. Weil das Design zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereits fertig war, musste der Avenger noch mal von links auf rechts gedreht, also noch einmal an die neue Basis angepasst werden.

Jeep Avenger erst mal nur mit Frontantrieb, Allradversion folgt (Update!)



Optisch unterscheidet sich der Avenger 4xe vor allem in puncto Bereifung vom Fronttriebler, das Schuhwerk ist deutlich grobstolliger. Dazu erhöht sich der Böschungswinkel vorne auf 21 Grad, hinten auf 34 Grad – die Bodenfreiheit fällt mit über 200 Millimetern ebenfalls größer aus. Was der serienmäßige Allrad-Avenger leisten und kosten wird, verrät Jeep noch nicht.

Apropos Strom: 390 Kilometer WLTP-Reichweite peilt Jeep an, der Akku fasst 54 Kilowattstunden, 51 Kilowattstunden davon sind nutzbar. An eine 100 Kilowatt-Ladesäule angestöpselt, ist er in 24 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen.

Ebenfalls zum guten Marken-Ton gehören bei Jeep mittlerweile die vielen kleinen "Eastereggs" (Ostereier), also versteckte Elemente, die man erst mal alle ausfindig machen muss. So sitzt am unteren Rand der Frontscheibe ein Kind mit Fernrohr, das in den Himmel schaut, wohl nach Abenteuern Ausschau halten soll.