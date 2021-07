Planverdeck, permanenter Allrad und das Abenteuer ständig im Visier. Die Assoziationen, die jeder von uns mit Jeep verknüpft, sitzen tief. Genauso ausgeprägt ist allerdings der Unterschied zur aktuellen Modellpalette. In Europa ist seit Jahren derein Bestseller im Programm. Einfür die kleine Prise Abenteuer nach Feierabend. Kompakt, modern und (meistens) mit. Kombiniert wird das Ganze mitund unübersehbaren Markenemblemen. Das kommt an.

Zoom Neue Optik: Die Modellpflege ist außen gut zu erkennen, innen gewinnen Qualität und Bedienbarkeit.



Nachgibt es für den mittlerweile im italienischen Melfi vom Band laufendeneine. Äußerlich gut zu erkennen an dermit, innen vor allem am neuen, bis zugroßen. Es rutschte höher als beim Vorgänger, hat einen fünfmal so schnellen Rechner und bietet mit dem UConnect-5-System jetzt auch kabellos. In Kombination mit dem neuensoll so die Bedienung deutlich erleichtert werden. Ein guter Ansatz. Vorher war schon die Suche nach der Sitzheizung ein kleines Abenteuer. Ebenfalls zugelegt hat die. Was bleibt, ist die etwas