Teure Großstädte: Besonders hohe Beiträge für die KFZ-Versicherung

Im deutschlandweiten Vergleich zeigt sich, dass Autofahrer in der Hauptstadt erheblich höhere Beiträge zahlen als in anderen Regionen in Deutschland. Die Beiträge der KFZ-Versicherungen orientieren sich hierbei stark an dem Verkehrsaufkommen in den jeweiligen Regionen.

W ie unterschiedlich der Autoverkehr in den verschiedenen Regionen Deutschlands ist, spiegelt sich auch in den Beiträgen für die KFZ-Versicherung wider. Wie ein deutschlandweiter Vergleich zeigt, zahlen Autofahrer in der Hauptstadt Berlin erheblich höhere Beiträge als Fahrzeughalter in anderen Gebieten. Auch Einwohner anderer Großstädte müssen oft tief ins Portemonnaie greifen.



Das Gefälle der Beitragshöhe kann durchaus als drastisch bezeichnet werden. Beispielrechnungen ergeben, dass Autobesitzer in der Hauptstadt rund 44 % mehr als im Bundesdurchschnitt bezahlen müssen. Im direkten Vergleich zu den günstigsten Regionen Deutschlands mit den niedrigsten Schadensbilanzen kann der Aufschlag sogar bis zu 74 % betragen. Im Allgemeinen sind die deutschen Großstädte und dicht besiedelte Gegenden ein teures Pflaster für KFZ-Halter. Auch die Regionen München, Hamburg, Frankfurt am Main und Köln fordern hohe Versicherungsbeiträge, ebenso wie der südöstliche Teil Bayerns und das Ruhrgebiet. Erheblich günstiger unterwegs sind Autofahrer im Norden und Teilen Ostdeutschlands. In Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen liegen die Beiträge bis zu 17 % unter dem Bundesdurchschnitt.



Der Hauptgrund für dieses starke Gefälle liegt in der Dichte des Verkehrs und der daraus resultierenden höheren Unfallzahl in Großstädten und dicht besiedelten Gebieten. Ausgehend von Schadensstatistiken werden KFZ-Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko in Deutschland in verschiedene Regionalklassen eingeteilt. Je höher diese Regionalklasse ist, desto negativer wirkt sich dies auf den Beitrag für die KFZ-Versicherung aus. Was können Sie also tun, um auch in teureren Regionen Geld zu sparen? Einfach die Versicherung kündigen ist nicht ratsam, ohne zuvor zumindest einen KFZ-Versicherungsvergleich vorgenommen zu haben.



Die gute Nachricht ist: Die Regionalklasse beeinflusst zwar Ihren Versicherungsbeitrag, ist aber nur einer von über 50 Faktoren in der Berechnung der Prämie. Neben Fahrleistung, Art des Autos und Anzahl der Fahrer kann hier auch schlichtweg der Anbieter eine entscheidende Rolle spielen. Die Versicherung wechseln kann daher auch in den Großstädten ein lukrativer Schachzug sein.