Autoversicherung: Haftpflicht oder Kasko?

Was Sie aber beeinflussen können, ist die Wahl der Versicherung: Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Wer keine hat, darf sein Auto nicht zulassen. Sie zahlt bei Schäden, die Sie anderen mit Ihrem Auto zufügen.

Die Teilkaskoversicherung ist dabei das günstigere Produkt, das in der Regel Brand, Explosion, Diebstahl, Raub, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Glasbruch, Wildschaden und Kurzschluss abdeckt – also Schäden, die dem Versicherer ohne eigene Schuld entstanden sind.

Für wen lohnt sich eine Vollkasko?

DA Direkt überzeugt mit Top-Preis und Leistung

Für welche Kfz-Versicherung Sie sich auch entscheiden, es muss trotz umfangreichen Leistungen nicht teuer werden. Gerade Direktversicherungen, die mit schlanken Prozessen und beispielsweise ohne Außendienst arbeiten, geben ihre Ersparnisse direkt an die Kunden weiter. So sparen Sie etwa mit dem Tarif "Komfort" von DA Direkt bis zu 60 Prozent der Versicherungsprämien im Vergleich zu anderen Anbietern. Das günstige Angebot des Direktversicherer hat Finanztest in der aktuellen Ausgabe (11/2022) erneut zum Testsieger gekrönt – das neunte Mal in Folge. Die Tester beurteilten das Beitragsniveau der DA Direkt weit besser als den Durchschnitt aller untersuchten Tarife

Doppelt sparen mit der Zweitwagenversicherung

Das bieten die Kfz-Policen von DA Direkt