Bauzeit: 2012 bis 2018

Motoren: 90 PS (1.4 CRDi) bis 204 PS (1.6 T-GDI GT)

Preis: ab 5000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): 5 Sterne

Zoom Die zweite Generation des Ceed wurde wieder zusammen mit dem Hyundai i30 entwickelt.



Ein optisches Upgrade – ab 2012 erhielt der kompakte Koreaner in zweiter Generation ein scharf geschnittenes Design und die nötige Portion Sex-Appeal. Unter der Blechhülle steckt einSo wird der Kia in Verbindung mit dem variablen Kofferraum (380-1320 l) zu einem echten Familienfreund. Wer noch mehr Platz will, ist mit dem(Kofferraum 530-1645 l) gut bedient. Ein Sportsfreund ist der dreitürige Pro Ceed mit bis zu 204 PS.