Rabatt Kia Ceed Sportswagon mit Rabatt Den Kia Ceed Sportswagon gibt es mit bis zu 13.785 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 12. Juni 2022) Zum Angebot

Für den maximalen Rabatt bedarf es beim Ceed Sportswagon der Kombination aus gutem Angebot und Subvention. Denn die größten Nachlässe gibt es auf die elektrifizierte Version mit der genauen Bezeichnung Ceed Sportswagon 1.6 GDI Plug-in-Hybrid in der Topversion Platinum. So ausgerüstet sorgt ein Vierzylinder-Benziner zusammen mit einem 44,5 kW starken Elektromotor für eine Systemleistung von 141 PS, als Energiespeicher dient ein 8,9 kWh großes Akkupaket.

Die nominell höchste Ausstattung Platinum verfügt serienmäßig über das 12,3 Zoll große, digitale Cockpit, eine elektrische Heckklappe, belüftete Sitze für Fahrer und Copiloten sowie das intelligente Parksystem mit Assistenten zum Einparken in Parallel- und Querlücken. Hinzu kommt ein maximales Kofferraumvolumen von mehr als 1500 Liter. Der Ceed Sportswagon Plug-in-Hybrid ist also der perfekte Alltagsbegleiter für Familien mit eigener Wallbox in der Garage.

Laut Preisliste ruft Kia für den Ceed-Kombi in dieser Variante mindestens 41.290 Euro auf. Bei carwow.de beginnen die Preise für den Sportswagen 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Platinum bereits bei 28.495 Euro und damit 12.795 Euro unter UVP. Das entspricht einem Nachlass von 31 Prozent. Die Kaufprämie für Plug-in-Hybride ist hierbei schon berücksichtigt. Wem das noch nicht genug ist, der kann den Rabatt durch das Zubuchen von optionalen Extras auf bis zu 13.785 Euro treiben (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).

Basis-Diesel mit 4500 Euro Rabatt



Ähnlich wie bei SUVs ist auch bei Kombis der Diesel immer noch eine beliebte Wahl. Auch Kia ist sich dessen bewusst und bietet den Ceed Sportswagon weiterhin mit Selbstzündern an Bord an. Den Diesel-Einstieg stellt der 136 PS starke 1.6 CRDi Mild-Hybrid in der Ausstattungsvariante Vision dar. Wahlweise gibt es den Selbstzünder mit Sechsgang-Schalter oder dem Siebengang-DCT. Der Kaufpreis für den 1.6 CRDi Vision mit Schalter liegt laut UVP bei 28.490 Euro, das Upgrade auf die Automatikversion kostet noch einmal 1850 Euro. Bei carwow.de werden für den Diesel-Kombi mit Schalter nur 23.966 Euro fällig, die Automatik-Version beginnt bei 25.465 Euro. Damit liegt der Nachlass bei mindestens 4526 Euro oder rund 16 Prozent. Achtung: Auch hier kommen am Ende noch die Überführungsgebühren hinzu.