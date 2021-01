Schon 2019 hat Kia in Genf mit der Studie "Imagine by Kia" den Weg für den CV vorgegeben. Auch das Serienmodell wird sich am Showcar orientieren und somit deutlich von aktuellen Kia-Modellen unterscheiden. Die speziellen Scheinwerfer der Studie werden es selbstverständlich nicht in die Front des CV schaffen,. Ob auch der Serien-Kia ohne B-Säule auskommen wird, ist fraglich – zugunsten der Crashsicherheit wird es beim CV wohl doch eine geben. Das Heck könnte analog zur Studieerhalten. Die große Glasfläche in der Heckklappe wird zwar schrumpfen, aber wohl nicht völlig verschwinden. Als E-Auto mit kurzen Überhängen vorne und hinten wird der Crossover wohl einen großzügigen Innenraum bieten.