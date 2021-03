Der Name von Kias neuem Elektroauto steht fest. Der erste Ableger der neuen Elektrostrategie der Koreaner heißt EV6. Mit ihm soll der Weg für ganzegeebnet werden. Neben dem neuen Markenlogo soll der Crossover auch eine neue Designphilosophie einführen. Die neuen Elektroautos heißen immer EV – hinter den Buchstaben folgt dann eine Zahl, die die Größe des Modells markiert. Das erinnert an die Strategie der Schwestermarke Hyundai . Der EV6 könnte sozusagen die Kia-Version des neuen Ioniq 5 sein. Auf jeden Fall stehen beide auf der neuen. AUTO BILD verrät, was bisher alles zum Kia EV6 bekannt ist und wie er aussehen könnte!

Kia hat erste Teaserbilder zum EV6 veröffentlicht. Das Auto orientiert sich demnach an der 2019 in Genf gezeigten Studie "Imagine by Kia" . Die speziellen Scheinwerfer der Studie schaffen es aber nicht an die Front des SUVs. Die Teaser zeigen eine konventionellere Variante, die scheinbar vom spitz zulaufenden Tagfahrlicht oben und unten eingerahmt wird.sind aber so gut wie gesetzt. Ob auch der Serien-Kia ohne B-Säule auskommen wird, ist fraglich – Crashsicherheit geht vor Optik. Dieaber bleibt.